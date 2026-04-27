Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

Hatay’da deprem sonrası hayalleri yarım kalan gençlerin sesi Ankara’ya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un birebir dinlediği talepler yerine getirildi. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, CSO Ada Ankara’da sahne alarak sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi
Hatay’da yaşanan depremlerin ardından enstrümanları zarar gören ve yolculukları kesintiye uğrayan gençlerin sahneye çıkma hayali, ’da gerçeğe dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay ziyareti sırasında gençlerin CSO Ada Ankara’da konser verme talebini dinlemesiyle başlayan süreç, kısa sürede somut bir programa dönüştü.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimiyle, depremlerden etkilenen ve enstrümanları zarar gören Hataylı gençler, Ankara'da CSO Ada Ankara'da konser vererek müzik yolculuklarına devam etme hayallerini gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay ziyaretinde gençlerin CSO Ada Ankara'da konser verme talebini dinledi.
Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 45 kişilik kadrosuyla Ankara'da sahne aldı.
Ankara'daki üç günlük program kapsamında gençler kültürel ziyaretler gerçekleştirdi ve konser hazırlıklarını tamamladı.
Konser, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü vurgulayan bir dayanışma ve umut mesajı verdi.
Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 45 kişilik kadrosuyla Ankara’da sahne alarak sonrası yeniden ayağa kalkma iradesini sanatla ortaya koydu. CSO Ada Ankara’nın atmosferinde gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda dayanışma ve umudun güçlü bir ifadesi oldu.

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

HATAY’DA DİLE GETİRİLDİ, ANKARA’DA HAYATA GEÇTİ

Bakan Ersoy’un Hatay’daki temasları sırasında gençlerin dile getirdiği “CSO’da konser verme” talebi karşılıksız kalmadı. Bu isteğin olumlu karşılanmasının ardından Ankara programı oluşturuldu ve konser organizasyonu hızla hayata geçirildi.

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

Ankara’da üç gün süren program kapsamında gençler hem kültürel ziyaretler gerçekleştirdi hem de konser hazırlıklarını tamamladı. Program çerçevesinde Ankara’ya varış, müze gezileri, CSO’da prova ve konser süreci planlı bir şekilde yürütüldü.

Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

SANATLA İYİLEŞME VE BİRLİK MESAJI

Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun CSO Ada Ankara’daki performansı, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Deprem sonrası zorluklara rağmen sahneye çıkan gençler, azimleri ve yetenekleriyle Ankara’daki dinleyicilere güçlü bir mesaj verdi. Konser, Hatay’dan yükselen sesin yalnızca bir şehirle sınırlı kalmadığını; Türkiye’nin dört bir yanında karşılık bulan ortak bir ve dayanışma duygusuna dönüştüğünü gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Belediyesi’nden gençlere kültür köprüsü: Gönüllü Turizm Elçileri başvuruları başladı
Kolezyum’da Troya rüzgarı esecek! Türkiye’den 221 eser dünya sahnesinde
