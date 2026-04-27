Bakan Ersoy, Hataylı çocukların hayalini gerçekleştirdi: Depremin yaraladığı gençler müzikle Türkiye’ye umut verdi

Hatay’da yaşanan depremlerin ardından enstrümanları zarar gören ve müzik yolculukları kesintiye uğrayan gençlerin sahneye çıkma hayali, Ankara’da gerçeğe dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Hatay ziyareti sırasında gençlerin CSO Ada Ankara’da konser verme talebini dinlemesiyle başlayan süreç, kısa sürede somut bir programa dönüştü.

Özetle

Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Gençlik Orkestrası ve Korosu, 45 kişilik kadrosuyla Ankara’da sahne alarak deprem sonrası yeniden ayağa kalkma iradesini sanatla ortaya koydu. CSO Ada Ankara’nın atmosferinde gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda dayanışma ve umudun güçlü bir ifadesi oldu.

HATAY’DA DİLE GETİRİLDİ, ANKARA’DA HAYATA GEÇTİ

Bakan Ersoy’un Hatay’daki temasları sırasında gençlerin dile getirdiği “CSO’da konser verme” talebi karşılıksız kalmadı. Bu isteğin olumlu karşılanmasının ardından Ankara programı oluşturuldu ve konser organizasyonu hızla hayata geçirildi.

Ankara’da üç gün süren program kapsamında gençler hem kültürel ziyaretler gerçekleştirdi hem de konser hazırlıklarını tamamladı. Program çerçevesinde Ankara’ya varış, müze gezileri, CSO’da prova ve konser süreci planlı bir şekilde yürütüldü.

SANATLA İYİLEŞME VE BİRLİK MESAJI

Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun CSO Ada Ankara’daki performansı, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Deprem sonrası zorluklara rağmen sahneye çıkan gençler, azimleri ve yetenekleriyle Ankara’daki dinleyicilere güçlü bir mesaj verdi. Konser, Hatay’dan yükselen sesin yalnızca bir şehirle sınırlı kalmadığını; Türkiye’nin dört bir yanında karşılık bulan ortak bir umut ve dayanışma duygusuna dönüştüğünü gösterdi.