Fatih Belediyesi’nden gençlere kültür köprüsü: Gönüllü Turizm Elçileri başvuruları başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 16-30 yaş arası gençler tarihî yarımadada gönüllü olarak görev alarak hem şehri tanıtacak hem de önemli bir deneyim kazanacak. Başvuruların 31 Mayıs’a kadar devam edeceği bildirildi.
Projeye kabul edilen gençler; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı, Eminönü ve Divanyolu gibi İstanbul’un en yoğun turistik noktalarında görev yapacak.
“Bana Sor / Ask Me” yazılı tişörtlerle sahada yer alacak gönüllüler, yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik ederek şehrin kültürel mirasını anlatacak.
Yazılı ve sözlü mülakatların ardından seçilecek katılımcılar; yabancı dil pratiği yapma, iletişim becerilerini geliştirme ve farklı kültürlerle doğrudan etkileşim kurma imkânı elde edecek.
Proje aynı zamanda gençlerin turizm sektörüne dair saha deneyimi kazanmasına ve kariyer planlamalarına katkı sunuyor.
Başkan Turan: “Gençlerimizi kültürümüzün gönüllü temsilcileri olarak görüyoruz”
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin tarihî mirasla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekti.
Turan, “Gönüllü Turizm Elçileri Projemizle gençlerimizi sadece birer rehber değil, aynı zamanda kültürümüzün gönüllü temsilcileri olarak görüyoruz. Tarihî yarımadada görev alan gençlerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de İstanbul’un zengin mirasını dünyaya anlatma imkânı buluyor.” ifadelerini kullandı.
Kültür turizmine katkı sağlıyor
Fatih Belediyesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü proje, yalnızca gençlerin gelişimine değil, İstanbul’un uluslararası tanıtımına da katkı sunuyor.
Gönüllü Turizm Elçileri, tarihî yarımadayı ziyaret eden turistlerin doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmasına destek olurken, şehrin kültürel mirasının daha etkin şekilde aktarılmasına da katkı sağlıyor.