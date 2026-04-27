Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Safa Keser

Fatih Belediyesi’nden gençlere kültür köprüsü: Gönüllü Turizm Elçileri başvuruları başladı

Fatih Belediyesi tarafından gençlerin kişisel gelişimini desteklemek ve İstanbul’un tarihî mirasını daha etkin tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi’nin 16’ncısı için başvurular başladı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:02

Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 16-30 yaş arası gençler tarihî yarımadada gönüllü olarak görev alarak hem şehri tanıtacak hem de önemli bir deneyim kazanacak. Başvuruların 31 Mayıs’a kadar devam edeceği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Belediyesi’nden gençlere kültür köprüsü: Gönüllü Turizm Elçileri başvuruları başladı

Fatih Belediyesi'nin 16-30 yaş arası gençlere yönelik yürüttüğü proje kapsamında, gönüllü turizm elçileri tarihî yarımadada görev alarak şehri tanıtacak ve deneyim kazanacak.
Başvurular 31 Mayıs'a kadar devam edecek.
Gönüllüler Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı, Eminönü ve Divanyolu gibi turistik noktalarda yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik edecek.
Proje, gençlere yabancı dil pratiği, iletişim becerilerini geliştirme ve saha deneyimi kazanma imkanı sunacak.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin gençlerin kültürün temsilcileri olmasını sağladığını belirtti.
Tarihî noktalarda aktif görev alacaklar

Projeye kabul edilen gençler; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı, Eminönü ve Divanyolu gibi İstanbul’un en yoğun turistik noktalarında görev yapacak.

“Bana Sor / Ask Me” yazılı tişörtlerle sahada yer alacak gönüllüler, yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik ederek şehrin kültürel mirasını anlatacak.

Gençlere dil ve iletişim becerisi kazandırıyor

Yazılı ve sözlü mülakatların ardından seçilecek katılımcılar; yabancı dil pratiği yapma, iletişim becerilerini geliştirme ve farklı kültürlerle doğrudan etkileşim kurma imkânı elde edecek.

Proje aynı zamanda gençlerin turizm sektörüne dair saha deneyimi kazanmasına ve kariyer planlamalarına katkı sunuyor.


Başkan Turan: “Gençlerimizi kültürümüzün gönüllü temsilcileri olarak görüyoruz”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin tarihî mirasla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekti.

Turan, “Gönüllü Turizm Elçileri Projemizle gençlerimizi sadece birer rehber değil, aynı zamanda kültürümüzün gönüllü temsilcileri olarak görüyoruz. Tarihî yarımadada görev alan gençlerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de İstanbul’un zengin mirasını dünyaya anlatma imkânı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Kültür turizmine katkı sağlıyor

Fatih Belediyesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü proje, yalnızca gençlerin gelişimine değil, İstanbul’un uluslararası tanıtımına da katkı sunuyor.

Gönüllü Turizm Elçileri, tarihî yarımadayı ziyaret eden turistlerin doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmasına destek olurken, şehrin kültürel mirasının daha etkin şekilde aktarılmasına da katkı sağlıyor.

