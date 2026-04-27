Dünya çapında her yıl milyonlarca ziyaretçinin uğrak yeri olan Kolezyum, bu sefer antik dünyanın efsanevi kenti Troya’ya ev sahipliği yapacak. Homeros’un İlyada Destanı’nda ölümsüzleşen ve binlerce yıllık katmanlı tarihiyle insanlık mirasının en önemli simgelerinden biri olan antik kent ile Troya efsanesini yansıtan eserler uluslararası standartlarda bir korumayla İtalya'nın başkenti Roma'ya taşınacak.

HABERİN ÖZETİ Kolezyum’da Troya rüzgarı esecek! Türkiye’den 221 eser dünya sahnesinde İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'da, Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan antik kent Troya'yı ve efsanesini yansıtan eserlerin sergileneceği bir etkinlik düzenleniyor. Kolezyum'da 11 Haziran'da açılacak olan sergi, 'Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean' adını taşıyor. Sergide Türkiye'deki 19 müzeden toplam 221 eser ve Troya Atı replikası yer alacak. Eserlerin 50'si ilk kez sergilenecek ve 99 eser Troya Müzesi'nden getirilecek. Eserler, Aralık 2025'ten bu yana süren kapsamlı konservasyon süreciyle uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. Sergide yer alan eserler, MÖ. 3. binden Roma Dönemi sonuna kadar uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Bu sergi, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası platformlara taşıyan projelerin bir parçasıdır ve gelecekte Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD gibi ülkelerde yeni sergiler planlanmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolezyum’da gerçekleşecek Troya temalı sergiyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında 11 Haziran'da ziyarete açılacak olan sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Troya’yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihî Kolezyum’a taşıyoruz! Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı’nda 11 Haziran'da "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergimizin açılışını yapacağız. Sergimizde, Türkiye’deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50’si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi’nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025’ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor. Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta @kvgm ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

HAZIRLIKLAR AYLARDIR DEVAM EDİYOR

Kolezyum’da düzenlenecek serginin hazırlıkları Aralık 2025’te başladı. Türkiye genelinde 6 farklı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde görevli uzman restoratörler sürece dahil oldu.

ULUSLARARASI SİGORTA VE SERTİFİKALARLA ESERLER GÜVENCE ALTINDA

Sergide yer alacak eserler, ICOM’un uluslararası ödünç verme standartları doğrultusunda hazırlanıyor. Eserler, “çividen çiviye” sanat eseri sigortası ile teminat altına alınırken ev sahibi ülkeden devlet garanti belgesi sağlanıyor. Taşıma süreci ise uluslararası sertifikalara sahip firmalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

MÖ. 3’ÜNCÜ BİNDEN ROMA DÖNEMİ SONUNA KADAR UZANAN GENİŞ BİR ZAMANI KAPSIYOR

Troya Savaşı'nın hemen öncesi Anadolu tarihini de kapsayacak şekilde tasarlanan sergide yer alan eserler, MÖ. 3’üncü binden Roma Dönemi sonuna kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Troya Savaşı’ndan sahneleri betimleyen eserler ile Roma’nın kurucu atası kabul edilen Aeneas’ın İtalya’ya varışını tasvir eden parçalar serginin en dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca eserler, Troya anlatısını bütüncül bir kurgu içinde sunacak şekilde bir araya getirildi.

ULUSLARARASI SERGİLER DEVAM EDECEK

Troya sergisi, Türkiye’nin kültürel mirasını uluslararası platformlara taşıyan projelerin yalnızca bir parçası olarak dikkat çekiyor. Berlin’de devam eden Taş Tepeler sergisinin ardından, 2026’nın son çeyreği ve 2027 yılında Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD’de yeni sergiler planlanıyor. Japonya için mutabakat zaptı imzalanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin ve Avusturya için de görüşmeleri sürdürüyor.