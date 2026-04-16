Anadolu’nun hikâyesi ve toprağın rengi bu sergide

Anadolu’nun köklü geçmişinden ilham alan eserlerin yer aldığı sergide Ergenoğlu, tarih, doğa ve insan ilişkisini tuvaline yansıtarak ziyaretçileri adeta geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının toprakla kurduğu güçlü bağ ve bu bağı resimlerine yansıtma biçimi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

40 ŞEHRİN TARİHİ BULUŞTU

Yaklaşık 8 yıllık bir emeğin ürünü olan sergide, sanatçının Türkiye’nin 40 farklı şehrinden ilham alarak hazırladığı eserler yer alıyor. Her bir çalışma; farklı bir coğrafyanın tarihini, dokusunu ve ruhunu yansıtarak sergiye zengin ve çok katmanlı bir anlatım kazandırıyor. Van doğumlu sanatçı, yıllara yayılan sanat yolculuğunda edindiği deneyim ve gözlemleri eserlerine aktarırken, “toprak” kavramını merkezine alan yaklaşımıyla serginin ana temasını oluşturuyor.





Serginin açılışı; Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Fikri Pala, Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Nazmi Saraçoğlu, Bursa Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Turan, Bursa Batmanlılar İl Derneği Başkanı Mustafa Demir, Bursa Van İli ve İlçeleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyithan Taş, Yeşilay Bursa Şubesi Eski Başkanı Mehmet Suat Arvas, Emekli Bürokrat Mehmet Ergenoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı.



Açılışa ayrıca Bursa Van İli ve İlçeleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ankaralılar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Serkan Yaman ve sanatseverler katıldı.



Açılışa gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının tüm ekibine ve serginin organizasyonunu üstlenen İletişim ve İş Geliştirme Danışmanı Gamze Geylani’ye teşekkür etti.