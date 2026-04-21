Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanları paylaştığı haritalara ilişkin açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Hayali deniz sınırları çizen haritaların geçerliliği yok Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki bölgelerde balıkçılığa yasak bölgeler tesis ederek uluslararası hukuka aykırı haritalar yayımladığını açıkladı. Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün Ege ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği tespit edilmiştir. Yunanistan tarafından yayımlanan ve Türkiye ile Yunanistan arasında hayali deniz sınırları çizen haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan'ın karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerlerde balıkçılık faaliyetlerine getirdiği kısıtlamalar Türkiye bakımından yok hükmündedir. Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı faaliyetlerine getirilebilecek tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufları kabul etmeyecektir. Türkiye, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün yetki sahibi olmadığı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği belirtilerek, "Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

"DOSTANE İLİŞKİLER VE İYİ KOMŞULUK HAKKINDA ATİNA BİLDİRGESİ'Nİ HATIRLATIRIZ"

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini dile getirerek, "Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir. Bu anlayışla, Türkiye'nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız" değerlendirmesi yapıldı.

