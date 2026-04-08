Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert uyarı: "Lozan'ı hiçe sayan bu yanlış yoldan geri dönün"

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert uyarı: "Lozan'ı hiçe sayan bu yanlış yoldan geri dönün" Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımayarak Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan haklarını ihlal ettiğini bildirdi. Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği müftüleri tanımayarak azınlığın Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir. Dimetoka'da 'seçim' kisvesi altında dayatılan 'tayinli müftü' belirleme süreci şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın bu uygulamalarını kabul etmeyeceğini ve uluslararası toplumu Yunanistan'ın ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığı konusunda bilgilendirdiğini belirtti. Yunanistan'ın soydaşlara yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkileri olumlu etkileyeceği vurgulandı. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir.

LOZAN VURGUSU VE "SEÇİM KİSVESİ" ELEŞTİRİSİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir. Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, ‘seçim’ kisvesi altında dayatılan ‘tayinli müftü’ belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan’ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz.

Yunanistan’ın soydaşlarımıza yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkilerimizi de olumlu etkileyeceğini vurguluyor, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.