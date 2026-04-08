ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a çok sert saldıracağız' açıklamasının ardından saldırıya 1,5 saat kala İran ile ateşkeste anlaştıklarını duyurdu. 2 haftalık ateşkesin ilanından sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklama! ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a sert saldırı açıklamasının ardından, saldırıya 1,5 saat kala İran ile 2 haftalık bir ateşkes ilan edildiği ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert saldırı açıklamasının ardından saldırıdan 1,5 saat önce İran ile ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin 2 hafta süreceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, kalıcı barışın diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacağını vurguladı. İslamabad'da yapılacak müzakerelere her türlü desteğin verileceği ifade edildi. Pakistan'ın süreçteki rolü dolayısıyla tebrik edildiği belirtildi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.

İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.