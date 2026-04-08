Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a çok sert saldıracağız' açıklamasının ardından saldırıya 1,5 saat kala İran ile ateşkeste anlaştıklarını duyurdu. 2 haftalık ateşkesin ilanından sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.
Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.
İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.
Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.