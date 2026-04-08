AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmede İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek, sağanak ve fırtına kenti esir alacak.
Yapılan değerlendirmede bugün havanın soğumaya başlayacağı belirtilirken, bu değerlerin cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşeceği bildirildi. Sağanak ve fırtınanın da etkili olması beklenirken, İstanbul'da kış havalarının görülmesi bekleniyor.
|Tarih
|Gün
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Yağış Miktarı
|09.04.2026
|Perşembe
|Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu
|6°C / 12°C
|3-7 kg arası
|10.04.2026
|Cuma
|Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu
|6°C / 10°C
|5-12 kg arası
|11.04.2026
|Cumartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 12°C
|Yağış Beklenmiyor
|12.04.2026
|Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|4°C / 14°C
|Yağış Beklenmiyor
|13.04.2026
|Pazartesi
|Parçalı ve Az Bulutlu
|7°C / 18°C
|Yağış Beklenmiyor
|14.04.2026
|Salı
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|10°C / 19°C
|Yağış Beklenmiyor
AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.