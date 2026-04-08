Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmede İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek, sağanak ve fırtına kenti esir alacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek AKOM, İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulunarak, ülkenin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini bildirdi. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar ani düşüşe geçecek. Sağanak ve fırtına etkili olacak. Sıcaklıklar Cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşecek. Perşembe günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak, sıcaklık 6°C / 12°C arasında seyredecek. Cuma günü ise hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak, sıcaklık 6°C / 10°C olarak ölçülecek.

İSTANBUL'A KIŞ GELİYOR

Yapılan değerlendirmede bugün havanın soğumaya başlayacağı belirtilirken, bu değerlerin cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşeceği bildirildi. Sağanak ve fırtınanın da etkili olması beklenirken, İstanbul'da kış havalarının görülmesi bekleniyor.

Tarih Gün Hava Durumu Sıcaklık Yağış Miktarı 09.04.2026 Perşembe Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 6°C / 12°C 3-7 kg arası 10.04.2026 Cuma Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu 6°C / 10°C 5-12 kg arası 11.04.2026 Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C / 12°C Yağış Beklenmiyor 12.04.2026 Pazar Az Bulutlu ve Açık 4°C / 14°C Yağış Beklenmiyor 13.04.2026 Pazartesi Parçalı ve Az Bulutlu 7°C / 18°C Yağış Beklenmiyor 14.04.2026 Salı Parçalı ve Çok Bulutlu 10°C / 19°C Yağış Beklenmiyor

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.