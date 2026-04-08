Gündem

Editor
 | Özge Sönmez

AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

AKOM İstanbul için kritik hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği ve sağanak yağışın kent genelinde günlerce devam edeceği bildirildi. İşte İstanbul'da etkili olması beklenen hava durumu...

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:36

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmede İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek, sağanak ve fırtına kenti esir alacak.

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AKOM, İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulunarak, ülkenin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini bildirdi.
Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar ani düşüşe geçecek.
Sağanak ve fırtına etkili olacak.
Sıcaklıklar Cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşecek.
Perşembe günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak, sıcaklık 6°C / 12°C arasında seyredecek.
Cuma günü ise hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak, sıcaklık 6°C / 10°C olarak ölçülecek.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek

İSTANBUL'A KIŞ GELİYOR

Yapılan değerlendirmede bugün havanın soğumaya başlayacağı belirtilirken, bu değerlerin cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşeceği bildirildi. Sağanak ve fırtınanın da etkili olması beklenirken, İstanbul'da kış havalarının görülmesi bekleniyor.

TarihGünHava DurumuSıcaklıkYağış Miktarı
09.04.2026PerşembeÇok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu6°C / 12°C3-7 kg arası
10.04.2026CumaÇok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu6°C / 10°C5-12 kg arası
11.04.2026CumartesiParçalı Bulutlu5°C / 12°CYağış Beklenmiyor
12.04.2026PazarAz Bulutlu ve Açık4°C / 14°CYağış Beklenmiyor
13.04.2026PazartesiParçalı ve Az Bulutlu7°C / 18°CYağış Beklenmiyor
14.04.2026SalıParçalı ve Çok Bulutlu10°C / 19°CYağış Beklenmiyor

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

AKOM'dan kritik uyarı! İstanbul'a kış soğukları ve sağanak geliyor: Günlerce devam edecek
