ÇAYKUR'dan kuru çay fiyatlarına yeni zam! Rakam belli oldu

2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı.
Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı. Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.