Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

HABERİN ÖZETİ Bodrum FK Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol 1. Lig play-off ilk tur karşılaşmaları sonucunda Bodrum FK ve Çorum FK rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükseldi. Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Bodrum FK ve Çorum FK, iki maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde karşılaşacak.

İlk tur mücadelelerinde Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşılaştı. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Bodrum FK, Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Bodrum FK’ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada kendi kalesine Vinko Soldo ve 81. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ise Çorum FK, Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmaları kazanan Bodrum FK ile Çorum FK, iki maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek.