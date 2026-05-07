Bodrum FK Pendikspor maçı kaç kaç bitti?

Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e çıkacak 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı, ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.
İlk tur mücadelelerinde Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşılaştı. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede Bodrum FK, Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.
Bodrum FK’ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada kendi kalesine Vinko Soldo ve 81. dakikada Taulant Seferi kaydetti.
Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ise Çorum FK, Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmaları kazanan Bodrum FK ile Çorum FK, iki maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek.