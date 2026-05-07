Trendyol 1. Lig play-off çeyrek final mücadelesinde Çorum FK ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi 1-0’lık sonuçla kazanan Çorum FK, yarı final biletinin sahibi oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çorum FK Ankara Keçiörengücü maç sonucu kaç kaç? Trendyol 1. Lig play-off çeyrek final mücadelesinde Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Çorum FK, Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Çorum FK'nın yarı finaldeki rakibi Bodrum FK oldu. Çorum FK'nın galibiyet golünü 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti. Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.

Çorum FK’nın yarı finaldeki rakibi ise Pendikspor’u 2-0 mağlup eden Bodrum FK oldu.