Çorum FK Ankara Keçiörengücü maç sonucu kaç kaç?

Trendyol 1. Lig play-off çeyrek final mücadelesinde Çorum FK ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi 1-0’lık sonuçla kazanan Çorum FK, yarı final biletinin sahibi oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.
Çorum FK’nın yarı finaldeki rakibi ise Pendikspor’u 2-0 mağlup eden Bodrum FK oldu.