Şampiyonluk maçı öncesi sürpriz: Mertens ailesi İstanbul'da

Galatasaray’da üç sezon boyunca sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Belçikalı yıldız Dries Mertens, Trendyol Süper Lig’deki kritik şampiyonluk randevusu öncesi ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynayacağı kritik maç için özel olarak gelen Mertens, eski takım arkadaşlarına tribünden destek verecek. Olası bir zafer durumunda şampiyonluk kutlamalarında da yer alması beklenen Mertens'in gelişi, sosyal medyada sarı-kırmızılı camiayı heyecana boğarken "Ciro" ve ailesinin yeniden İstanbul'da olması büyük ilgi topladı.

