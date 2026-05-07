Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te kırmızı bülten alarmı: 2 DAEŞ'li terörist yakalandı Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonun amacı, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek ve örgüt mensuplarını yakalamaktı. Operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE DEAŞ'A DARBE

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.