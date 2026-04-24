Kırmızı bültenle aranıyordu: 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı’nın müteahhiti Abdullah Aybaba Tayland’da yakalandı!

6 Şubat depremlerinde Adana’da yıkılan Sami Bey Apartmanı’nın müteahhiti Abdullah Aybaba, INTERPOL tarafından aranırken Tayland’da yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'nın müteahhiti Abdullah Aybaba Tayland'da yakalandı!
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Adana’nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve çok sayıda vatandaşa mezar olan Sami Bey Apartmanı’nın firari müteahhiti Abdullah Aybaba, Tayland’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aybaba hakkında “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan arama kaydı bulunuyordu ve INTERPOL üzerinden Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı'nın uluslararası takibi sonucunda Aybaba'nın Tayland'da olduğu tespit edildi.
Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan Aybaba'nın Türkiye'ye iade süreci takip ediliyor.
Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
INTERPOL VE EUROPOL İŞ BİRLİĞİ

Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan arama kaydı bulunan Aybaba için INTERPOL üzerinden Kırmızı Bülten çıkarılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı’nın uluslararası takibi sonucunda şahsın Tayland’da olduğu tespit edildi.

EGM AÇIKLADI

Yapılan resmi açıklamada, firari müteahhitin yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade süreciyle ilgili şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat depremlerinde Adana ili Çukurova ilçesinde yıkılan Sami Bey Apartmanı ile ilgili olarak, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan arama kaydı bulunan ve INTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle aranan firari müteahhit Abdullah Aybaba'nın; Adalet Bakanlığı koordinesinde INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında Tayland’da yakalanması sağlanmıştır. Şahsın ülkemize getirilme süreci hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan binalar arasında yer alan Sami Bey Apartmanı, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Binanın yapımında ihmalleri olduğu iddia edilen müteahhit Abdullah Aybaba, depremin ardından yurt dışına kaçarak izini kaybettirmeye çalışmıştı.

