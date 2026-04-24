Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi

Editor
 | Bengü Sarıkuş

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Nisan itibarıyla 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 15:27

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam 17 Nisan itibarıyla 75 milyar 771 milyon lira artarak 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liradan 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi ve mevduat arttı, ancak tüketici kredileri geriledi.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Nisan itibarıyla 75 milyar 771 milyon lira artarak 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya yükseldi.
Toplam mevduat ise 1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira artarak 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya ulaştı.
Tüketici kredileri 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi.
Taksitli ticari krediler 31 milyar 713 milyon lira artarak 3 trilyon 918 milyar 236 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,5 azalışla 2 trilyon 985 milyar 930 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
KKM bakiyesi 29 milyon lira azalarak 1 milyar 473 milyon liraya düştü ve toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Bankacılık sektöründe toplam ise bankalar arası dahil geçen hafta 1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira artarak 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liradan 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya yükseldi.

Veri TürüÖnceki DeğerArtış MiktarıSon Değer
Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi25 trilyon 124 milyar 222 milyon lira75 milyar 771 milyon lira25 trilyon 199 milyar 992 milyon lira
Bankacılık Sektöründe Toplam Mevduat28 trilyon 291 milyar 55 milyon lira1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira29 trilyon 312 milyar 475 milyon lira

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 153 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 758 milyar 9 milyon lirası konut, 45 milyar 5 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 350 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BDDK açıkladı: KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 31 milyar 713 milyon lira artarak 3 trilyon 918 milyar 236 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 2 trilyon 985 milyar 930 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 155 milyar 837 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 830 milyar 92 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KategoriTutarAçıklama
Tüketici Kredileri (Toplam)3 Trilyon 153 Milyar 78 Milyon LiraÖnceki döneme göre 18 Milyar 934 Milyon Lira azaldı.
Tüketici Kredileri (Konut)758 Milyar 9 Milyon Lira
Tüketici Kredileri (Taşıt)45 Milyar 5 Milyon Lira
Tüketici Kredileri (İhtiyaç)2 Trilyon 350 Milyar 64 Milyon Lira
Taksitli Ticari Krediler3 Trilyon 918 Milyar 236 Milyon LiraÖnceki döneme göre 31 Milyar 713 Milyon Lira arttı.
Bankaların Bireysel Kredi Kartı Alacakları (Toplam)2 Trilyon 985 Milyar 930 Milyon LiraYüzde 1,5 azalışla.
Bireysel Kredi Kartı Alacakları (Taksitli Borçlar)1 Trilyon 155 Milyar 837 Milyon Lira
Bireysel Kredi Kartı Alacakları (Taksitsiz Borçlar)1 Trilyon 830 Milyar 92 Milyon Lira

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 532 milyon lira artışla 693 milyar 164 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 525 milyar 232 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 837 milyon lira artarak 5 trilyon 550 milyar 119 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyon lira azalarak 1 milyar 473 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

KategoriDeğer (Milyar TL)Artış/Azalış (Milyar TL)Özel Karşılık (Milyar TL)Toplam Mevduatın Yüzdesi (%)
Takipteki Alacaklar693,1644,532525,232-
Yasal Öz Kaynaklar5.550,1195,837--
KKM Bakiyesi1,473-29-0,01
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arsa alacaklar ve hobi bahçesi olanlar dikkat! Selçuk Hiçdurmaz kritik bölgeleri tek tek açıkladı
Akaryakıt fiyatlarını tetikleyecek: Brent petrol 106 doları aşarak rekora koşuyor
ETİKETLER
#bankacılık
#bddk
#kredi hacmi
#mevduat
#tüketici kredisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.