Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıt fiyatlarını tetikleyecek: Brent petrol 106 doları aşarak rekora koşuyor

ABD ile İran arasındaki gerginliğin bitememesi enerji piyasasını sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka, petrol fiyatlarını haftalık bazda yüzde 18 yukarı çekti. Trump’ın kritik talimatı sonrası trafik durma noktasına gelirken, dev bankadan korkutan uyarı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 08:44

ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair belirsizlik devam ederken petrolde tedariğin gecikmesi riski fiyatları yeniden yukarı çekti. Brent petrol haftalık yüzde 18 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerdeki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik gecikmesi riski petrol fiyatlarını yükseltti.
Brent petrol haftalık yüzde 18 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü.
Hürmüz Boğazı'ndaki çift taraflı abluka Basra Körfezi'ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert düşüşe yol açtı.
Trump’ın ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri vurma emri vermesinin ardından vadeli işlemler yükseldi.
Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin toparlanması “birkaç ay” sürebilir.
Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda.
RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Savaş, enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken, 'ndaki çift taraflı abluka 'ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert düşüşe yol açtı. Barış görüşmelerinin tıkanması, sertleşen söylemler ve artan tehditler, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini yükseltiyor.

Vadeli işlemler, Trump’ın ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri vurma emri vermesinin ardından dün yükseldi. Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafik büyük ölçüde dururken yalnızca İran bağlantılı bazı gemilerin ara sıra hareket etmesi bu durgunluğu bozuyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALMA BEKLENİYOR

Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin büyük ölçüde toparlanması “birkaç ay” sürebilir. Banka, üretimin Nisan ayında günlük yaklaşık 14,5 milyon varil, yani yüzde 50’den fazla azalabileceğini öngörüyor.

Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda. Trump, sosyal medya paylaşımında Lübnan’daki ateşkesin üç hafta uzatıldığını belirtti.

ETİKETLER
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#Basra Körfezi
#Jeopolitik Riski
#İran Abd Görüşmeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.