ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair belirsizlik devam ederken petrolde tedariğin gecikmesi riski fiyatları yeniden yukarı çekti. Brent petrol haftalık yüzde 18 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt fiyatlarını tetikleyecek: Brent petrol 106 doları aşarak rekora koşuyor ABD ile İran arasındaki görüşmelerdeki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik gecikmesi riski petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol haftalık yüzde 18 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü. Hürmüz Boğazı'ndaki çift taraflı abluka Basra Körfezi'ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert düşüşe yol açtı. Trump’ın ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri vurma emri vermesinin ardından vadeli işlemler yükseldi. Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin toparlanması “birkaç ay” sürebilir. Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda.

RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Savaş, enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki çift taraflı abluka Basra Körfezi'ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert düşüşe yol açtı. Barış görüşmelerinin tıkanması, sertleşen söylemler ve artan tehditler, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini yükseltiyor.

Vadeli işlemler, Trump’ın ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri vurma emri vermesinin ardından dün yükseldi. Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafik büyük ölçüde dururken yalnızca İran bağlantılı bazı gemilerin ara sıra hareket etmesi bu durgunluğu bozuyor.

YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALMA BEKLENİYOR

Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin büyük ölçüde toparlanması “birkaç ay” sürebilir. Banka, üretimin Nisan ayında günlük yaklaşık 14,5 milyon varil, yani yüzde 50’den fazla azalabileceğini öngörüyor.

Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda. Trump, sosyal medya paylaşımında Lübnan’daki ateşkesin üç hafta uzatıldığını belirtti.