Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kırmızı bültenle aranan Salim Dola Beylikdüzü'nde yakalandı: MİT ve emniyet baskın yaptı

Interpol tarafından kırmızı bültenle arama çıkartılan Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından Salim Dola İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 22:36

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola'nın ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tespit edilen adresine baskın yapıldı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı Salim Dola, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir hücre evine yapılan baskında yakalandı.
Salim Dola'nın Hindistan'ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtiliyor.
Baskında 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi.
Şahsın kaldığı adresin İstanbul Beylikdüzü'nde olduğu tespit edildi.
Yapılan sorgulamalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere yönelik sorgulamalarda, Salim Dola'dan talimat aldıkları tespit edildi.
Hindistan’ın en büyük uyuşturucu baronlarından olduğu belirtilen Salim Dola’nın İstanbul’da olduğu ihbarı üzerine MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Şahsın İstanbul’da kaldığı adresi tespit edildi. Uyuşturucu kaçakçısı Dola’nın kaldığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir hücre evine baskın yapıldı. Düzenlenen baskında Salim Dola, yakalanarak gözaltına alındı.

126 KİLO UYUŞTURUCU VE PARA BULUNDU

Şahsın kaldığı adreste yapılan aramalarda 126 kilo 141 gram sentetik uyuşturucu, 2 milyon 522 bin Hindistan Rupisi (27 bin 787 dolar) ve sahte BAE pasaportu ele geçirildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ve araştırmalarda, Hindistan’ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldık tespit edildi.

