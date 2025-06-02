Dries Mertens Türkiye'den ayrıldı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens, an itibarıyla Türkiye'den ayrıldı. Ailesiyle birlikte İtalya'ya uçan Dries Mertens, Türkiye'deki kariyerini resmen bitirmiş oldu.

Galatasaray ile bu ay sonuna kadar sözleşmesi olan Dries Mertens, artık kariyerindeki Türkiye sayfasını kapattı. İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya uçan Hollandalı yıldız, son kez Türk taraftarları kırmadı ve veda fotoğrafları çektirdi.

DRIES MERTENS VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 136 maça çıkan ve 25 gol ile 36 asistlik katkı sağlayan Dries Mertens, ayrıca bu süreçte 3 kez Süper Lig ve de 1'er kez de Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

DRIES MERTENS FUTBOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Deneyimli futbolcu, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar vermedi.