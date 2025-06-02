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 | Burak Ayaydın

Dries Mertens Türkiye'den ayrıldı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens, an itibarıyla Türkiye'den ayrıldı. Ailesiyle birlikte İtalya'ya uçan Dries Mertens, Türkiye'deki kariyerini resmen bitirmiş oldu.

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Dries Mertens Türkiye'den ayrıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 18:39

Galatasaray ile bu ay sonuna kadar sözleşmesi olan Dries Mertens, artık kariyerindeki Türkiye sayfasını kapattı. İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'ya uçan Hollandalı yıldız, son kez Türk taraftarları kırmadı ve veda fotoğrafları çektirdi.

DRIES MERTENS VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 136 maça çıkan ve 25 gol ile 36 asistlik katkı sağlayan Dries Mertens, ayrıca bu süreçte 3 kez Süper Lig ve de 1'er kez de Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Dries Mertens Türkiye'den ayrıldı!

DRIES MERTENS FUTBOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Deneyimli futbolcu, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar vermedi.

Sıkça Sorulan Sorular

DRIES MERTENS GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Yıldız hücumcu, Napoli'den ayrılmış ve Galatasaray'a imza atmıştı.
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ETİKETLER
#Dries Mertens
#Dries Mertens
#Galatasaray Transferi
#Ayrılık Iddiaları
#Spor
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