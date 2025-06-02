Galatasaray'dan veto! Verilen teklif geri çevrildi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Köhn için yapılan teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

Galatasaray'ın genç sol beki Derrick Köhn'e, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'den dikkat çeken bir teklif geldi. Alman kulübünün, bonuslarla birlikte yaklaşık 3 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulunduğu belirtildi.

CİMBOM TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Köhn'ün satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Takvim gazetesinin haberine göre; Galatasaray yönetimi bu teklifi yetersiz bularak geri çevirdi.

30 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz yaz Almanya'ya kiralık olarak göndermişti. Köhn, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.