İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek dünyaca ünlü yıldız isimlere yöneliyor. Cimbom İlkay Gündoğan ile yakından ilgileniyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre Aslan'ın 34 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler yaptığı bilinen detaylar arasında yer alıyor. Cimbom'un İlkay'a yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Bu da iki yılın toplamında 11 milyon Euro ediyor.



Yapılacak transfer anlaşmasında 1 yıllık opsiyonun olacağı bilgisi paylaşılıyor. Tecrübeli oyuncu kendisine gelecek diğer teklifleri gördükten sonra Galatasaray'ın transfer şartlarını düşüneceği kaydediliyor.

BONSERVİSİ CITY'DE

30 Haziran 2026 yılına kadar İlkay'ın Manchester City ile sözleşmesi mevcut. Eğer Gündoğan, Galatasaray ile anlaşırsa City ile vakit kaybetmeden bonservis pazarlığı yapılacağı öne sürülüyor. 1.80 boyundaki orta sahanın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak öne çıkıyor.



Borussia Dortmund; Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devlerinde boy gösteren Türk asıllı Alman futbolcu, Bundesliga; Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler yaşadı.