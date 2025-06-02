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 | Murat Makas

İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Cimbom İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. Bonservisi Manchester City'de olan yıldız oyuncuya yapılan teklif ortaya çıktı.

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İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 11:19

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek dünyaca ünlü yıldız isimlere yöneliyor. Cimbom İlkay Gündoğan ile yakından ilgileniyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre Aslan'ın 34 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler yaptığı bilinen detaylar arasında yer alıyor. Cimbom'un İlkay'a yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtiliyor. Bu da iki yılın toplamında 11 milyon Euro ediyor.

İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

Yapılacak transfer anlaşmasında 1 yıllık opsiyonun olacağı bilgisi paylaşılıyor. Tecrübeli oyuncu kendisine gelecek diğer teklifleri gördükten sonra Galatasaray'ın transfer şartlarını düşüneceği kaydediliyor.

İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişme! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

BONSERVİSİ CITY'DE

30 Haziran 2026 yılına kadar İlkay'ın Manchester City ile sözleşmesi mevcut. Eğer Gündoğan, Galatasaray ile anlaşırsa City ile vakit kaybetmeden bonservis pazarlığı yapılacağı öne sürülüyor. 1.80 boyundaki orta sahanın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Borussia Dortmund; Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devlerinde boy gösteren Türk asıllı Alman futbolcu, Bundesliga; Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler yaşadı.

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