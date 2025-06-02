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Editor
 | Burak Ayaydın

Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu!

Maurizio Sarri, an itibarıyla Lazio ile yeniden anlaştı. Bir süredir boşta olan deneyimli teknik adam, İtalya ekibine resmen geri döndü.

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Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 18:16

Lazio Kulübü'nden yapılan resmi açıklamayla birlikte Maurizio Sarri'nin de yeni adresi netleşti. 66 yaşındaki hoca, son çalıştırdığı takım olan Lazio ile yeniden Serie A'ya döndü.

MAURIZIO SARRI YENİDEN LAZIO'DA

Lazio'yu uzun süre çalıştırdıktan sonra yönetimle anlaşamayan ve görevinden ayrılan Sarri, İtalyan ekibiyle yeniden masaya oturdu ve bu sefer tüm pürüzler giderildi. Halihazırda planlamalarla ilgili yönetimle el sıkışan Sarri, Lazio ile bir önceki döneminde 137 mücadeleye çıkmış ve maç başına 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.

https://x.com/OfficialSSLazio/status/1929546531851382861

Sıkça Sorulan Sorular

SARRI LAZIO ÖNCESİNDE KİMİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Deneyimli İtalyan, Juventus'un başındaydı.
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ETİKETLER
#lazio
#İtalya Serie A
#Maurizio Sarri
#Spor
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