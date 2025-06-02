Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu!

Maurizio Sarri, an itibarıyla Lazio ile yeniden anlaştı. Bir süredir boşta olan deneyimli teknik adam, İtalya ekibine resmen geri döndü.

Lazio Kulübü'nden yapılan resmi açıklamayla birlikte Maurizio Sarri'nin de yeni adresi netleşti. 66 yaşındaki hoca, son çalıştırdığı takım olan Lazio ile yeniden Serie A'ya döndü.

MAURIZIO SARRI YENİDEN LAZIO'DA

Lazio'yu uzun süre çalıştırdıktan sonra yönetimle anlaşamayan ve görevinden ayrılan Sarri, İtalyan ekibiyle yeniden masaya oturdu ve bu sefer tüm pürüzler giderildi. Halihazırda planlamalarla ilgili yönetimle el sıkışan Sarri, Lazio ile bir önceki döneminde 137 mücadeleye çıkmış ve maç başına 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.

https://x.com/OfficialSSLazio/status/1929546531851382861