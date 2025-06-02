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 | Suat Vilgen

Arda Güler'in muhteşem fiziki değişimi! Antrenman yaparken görüntülendi

Real Madrid'deki milli gururumuz Arda Güler, İstanbul'daki A Milli Takım kampında idman yaparken objektiflere yakalandı. Genç futbolcunun sıra dışı fiziksel deiğişimi sosyal medyada büyük günün konusu oldu.

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Arda Güler'in muhteşem fiziki değişimi! Antrenman yaparken görüntülendi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 09:11

La Liga’da Real Madrid formasıyla mücadele eden milli yıldızımız Arda Güler, sezon sonunun ardından A Milli Takım kampı için memleketine döndü.

BAMBAŞKA BİR ARDA GÜLER

İstanbul’da futbol oynadığı sırada çekilen görüntülerde, tişörtünü çıkaran Arda Güler’in belirgin kas yapısı ve güçlenmiş formu görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

Arda Güler'in muhteşem fiziki değişimi! Antrenman yaparken görüntülendi
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İSPANYOL MEDYASI DA KAYITSIZ KALMADI

İspanyol medyası da bu değişimi yakından takip ederken, Real Madrid taraftarları genç futbolcunun gelecek sezon kesinlikle kadroda olması gerektiğini savundu.
Defensacentral.com'da yer alan haberde Carlo Angelotti'nin gidişi ve teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirilişiyle Arda Güler'in Real Madrid'in yeni kadrosunda önemli bir yer tutacağı belirtilirken Türk futbolcunun, son günlerde fiziksel olarak en iyi formuna ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Arda Güler'in muhteşem fiziki değişimi! Antrenman yaparken görüntülendi

"DAHA FORMDA, KASLI VE OLGUN"

Güler'in İstanbul'da çekilen fotoğraflardaki görüntüsü yorumlanırken "İki yıl önce Fenerbahçe'den transfer edildiği döneme göre ve bu sezona göre daha formda, kaslı ve olgun bir görüntü çizen hücum orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynayacak olan Türk Milli Takımı'na katılmadan önce sık sık idmanlara çıkıyor" denildi.

Arda Güler'in muhteşem fiziki değişimi! Antrenman yaparken görüntülendi
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#Fiziksel Gelişim
#Spor
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