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 | Suat Vilgen

Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso, Arda Güler'i arayarak, milli yıldızımızı gelecek sezon oynatmak istediği bölgeyi bildirdi. İkilinin bu görüşmesinin detayları İspanyol basınında yer aldı.

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Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 11:50

İspanyol spor basını, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler ile telefonla görüştüğünü ve bu görüşmede Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek kamp süresince yüz yüze bir görüşme yaparak gelecek sezon için planlarını kendisine anlattığını yazdı.

Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi

İŞTE ARDA'NIN YENİ MEVKİSİ

Görüşmenin içeriğine ilişkin ulaştığı bilgilere yer veren defensacentral.com, Alonso'nun genç oyuncunun forma şansı azaldığında çıkan söylentilere kulak asmamasını talep ettiğini belirtti. Habere göre ayrıca, Arda’dan sezonun ilk gününden itibaren tam konsantrasyonla oynamasını isteyen Alonso'nun birlikte “futbol alanında önemli bir dönüşüm” başlatmayı hedefliyor ve Arda’yı orta saha oyuncusu olarak şekillendirmeyi amaçlıyor. Haberde görüşmenin içeriğine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi

ARDA: ÖNEMLİ OLAN OYNAMAK

Arda Güler, teknik direktörün uygun gördüğü her pozisyonda oynamaya hazır. Onun için en öncelikli şey, sahada yeterince süre alarak gelişimini sürdürmek ve takım arkadaşlarına destek olmak. Real Madrid’den ayrılmak gibi bir düşüncesi yok; çünkü 2029 yılına kadar kontratı var ve güçlü bir karaktere sahip. Pes etmeye niyeti yok. En büyük hayali, Real Madrid’de başarılı olmak ve bunun için elinden geleni yapacak.

Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi

REAL MADRID’İN GÜVENDİĞİ YILDIZ ADAYI

Arda, kulübün en büyük yatırım yaptığı genç yeteneklerden biri. Real Madrid’de sadece teknik heyet değil, takım arkadaşları da ona büyük güven duyuyor. Her gün antrenmanlardaki performansını izliyorlar ve onun oyun görüşü, topa vuruş tekniği ve yeteneklerini takdir ediyorlar. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, önümüzdeki sezonlarda çok daha iyi bir seviyeye ulaşabileceği açık.

Arda Güler'in mevkisi değişti! Xabi Alonso telefonla bizzat bildirdi

ARDA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Xabi Alonso’nun gelişinden büyük heyecan duyan Arda Güler, Alman ekibi Bayer Leverkusen’in de onu kadrosuna katmak istediğini ancak Alonso’nun onu Real Madrid’de tutma kararı aldığını biliyor. Bu nedenle önümüzdeki sezon ciddi süreler alması bekleniyor. Arda, önümüzdeki haftalarda performansını en üst seviyeye çıkararak Kıtalararası Kulüpler Şampiyonası’nda bir başka deyişle İspanyol teknik adamın ilk resmi maçında, tam hazır olmak için çalışacak.

ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#xabi alonso
#Futbol
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