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 | Burak Ayaydın

Magnus Carlsen kendini kaybetti: Şampiyonları da vururlar!

Magnus Carlsen'in mağlubiyete verdiği tepki tüm dünyada olay oldu. Satranç denince akla gelen ilk isimlerden olan Magnus Carlsen, Gukesh Dommaraju'ya kaybettiği anda anlık sinir krizi geçirdi ve masaya yumruğunu vurdu.

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Magnus Carlsen kendini kaybetti: Şampiyonları da vururlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 18:03

Magnus Carlsen, Norveç'te düzenlenen satranç turnuvasında hayranlarını çok şaşırttı. Gukesh Dommaraju'ya karşı oyunu kaybeden Magnus Carlsen, aynı anda masayı yumrukladı ve ortamı terk etti.

Magnus Carlsen kendini kaybetti: Şampiyonları da vururlar!

MAGNUS CARLSEN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaybetmesiyle birlikte büyük bir tepki veren ve hemen ardından rakibinin elini sıkarak ivedi şekilde ortamdan çıkan Magnus Carlsen, sosyal medyada tartışma konusu oldu!

Magnus Carlsen kendini kaybetti: Şampiyonları da vururlar!

DOMMARAJU DESTEKLEDİ

Akabinde ise olayın üzerine satranç hayranları tarafından eleştirilen Carlsen'e, rakibi Dommaraju'dan övgü geldi ve bu galibiyetin her şeye rağmen çok anlamlı olduğu ifade edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

DÜNYACA ÜNLÜ SATRANÇ KİTABININ YAZARI KİMDİR?
Stefan Zweig, Satranç adlı eseriyle dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır.
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ETİKETLER
#Satranç
#Magnus Carlsen
#Gukesh Dommaraju
#Spor
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