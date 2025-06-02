Magnus Carlsen kendini kaybetti: Şampiyonları da vururlar!

Magnus Carlsen'in mağlubiyete verdiği tepki tüm dünyada olay oldu. Satranç denince akla gelen ilk isimlerden olan Magnus Carlsen, Gukesh Dommaraju'ya kaybettiği anda anlık sinir krizi geçirdi ve masaya yumruğunu vurdu.

Magnus Carlsen, Norveç'te düzenlenen satranç turnuvasında hayranlarını çok şaşırttı. Gukesh Dommaraju'ya karşı oyunu kaybeden Magnus Carlsen, aynı anda masayı yumrukladı ve ortamı terk etti.

MAGNUS CARLSEN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaybetmesiyle birlikte büyük bir tepki veren ve hemen ardından rakibinin elini sıkarak ivedi şekilde ortamdan çıkan Magnus Carlsen, sosyal medyada tartışma konusu oldu!

DOMMARAJU DESTEKLEDİ

Akabinde ise olayın üzerine satranç hayranları tarafından eleştirilen Carlsen'e, rakibi Dommaraju'dan övgü geldi ve bu galibiyetin her şeye rağmen çok anlamlı olduğu ifade edildi.