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 | Suat Vilgen

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İmza tarihi açıklandı

Yıllar sonra yeniden Süper Lig'e dönen Kocaelispor yeni sezondaki teknik direktörünü resmen açıkladı. İşte detaylar...

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Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İmza tarihi açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 14:36

Yeniden Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor yeni sezonda Selçuk İnan'a emanet! Yeşil-Siyahlmı kulüp, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu İnan ile yarın sözleşme imzalayacak.

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İmza tarihi açıklandı

İMZA TÖRENİ YARIN 11'DE

Sosyal medyadan yapılan duyuruda "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir" ifadesine yer verildi.

Körfez temsilcisi, Süper Lig'e yükselmesinin ardından bu başarıya ulaşan teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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16 YIL SONRA SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

2003-2008 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-2008 sezonunun şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Körfez temsilcisi, Süper Lig'e çıktığı 2008-2009 sezonu sonunda tekrar 1. Lig'e düştü.

ETİKETLER
#kocaelispor
#kocaelispor
#selçuk inan
#Futbol
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