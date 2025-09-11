Galatasaray yeni Mertens'ini buldu! Belçika basını duyurdu

Galatasaray orta saha transferi için genç bir yeteneği takibine aldı. Belçika basınında çıkan haberlerde; Anderlecht'in 20 yaşındaki yıldızı Mario Stroeykens'in sarı kırmızılıların listesinde olduğu aktarıldı.

BONSERVİSİ İLE GELİYOR

Genç futbolcunun orta sahada 10 numarada Dries Mertens'e benzerliği öne çıkarıldı. Stroeykens'in Anderlecht ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. Belçika kulübünün genç yeteneği bonservisiyle satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

BRAGA DA DEVREYE GİRDİ

Mario Stroeykens için Portekiz'in Braga kulübünün de devreye girdiği ve 6 milyon euro'yu aşan bir teklif sunduğu bildirildi. Anderlecht kulübünün 10 ila 12 milyon euro arası bir bonservis beklediği vurgulandı.

ÇİFT YÖNLÜ KANAT

Anderlecht altyapısından yetişen ve 2021 yılından bu yana A takımda olan Belçikalı yıldız, 141 resmi maça çıkarken 16 gol attı, 15 asist yaptı. Ofansif orta saha ve oyun kurucu olarak görev yapan Stroeykens, her iki kanatta da şans bulabiliyor.

TALİBİ ÇOK FAZLA

Sarı kırmızılı yönemin listesinde olan Mario Stroeykens'i Avrupa'da birçok önemli kulüp takip ediyor. 20 yaşındaki orta saha için Portekiz'den Braga, Hollanda'dan PSV Eindhoven ve Almanya'dan Leipzig takımları çalışmalar yürütüyor.

REFERANS EFSANEDEN

Mario Stroeykens'in transferi konusunda Dries Mertens referans oldu. Galatasaray formasıyla 3 senede 3 şampiyonluk kazanan Mertens, ülkesi Belçika'nın gelecek vaat eden yıldızlarından Stroeykens hakkında olumlu referans sundu. Mertens ayrıca 20 yaşındaki yıldız için kulübü Anderlecht'le de temas kurarak transfere yardım etmeye çalışıyor.