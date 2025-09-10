Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Süper Lig transfer sezonu saat kaçta bitiyor? 2025-2026 yaz transfer dönemi sona eriyor

Süper Lig'de yaz transfer dönemi kapsamında takımlar kadrolarını güçlendirmek için son sürat çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlar tarafından Süper Lig transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bittiği ise merak edilmeye başlandı. 2025-2026 Süper Lig yaz transfer döneminin bitiş tarihi TFF tarafından açıklandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:49

'de 2025-2026 yaz 30 Haziran 2025 tarihinde başladı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım kadrolarına yeni isimleri kattı.

Avrupa'da ve birçok ülkede transfer sezonu kapanırken Türkiye'de ise transfer dönemi hala devam ediyor. Taraftarlar tarafından Süper Lig transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bittiği ise merak ediliyor.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

() tarafından yapılan açıklamalara göre Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Takımların bu tarihe kadar transferlerini tamamlaması ve kadrolarını TFF'ye bildirmeleri gerekiyor.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN 2026?

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun sona ermesinin ardından yaklaşık 4 ay sonra ara transfer dönemi başlayacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 Süper Lig sezonunun ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde ise sona erecek.

TFF tarafından konuyla ilgili yapılan duyuru ise şöyle:

"Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#tff
#transfer dönemi
#2025-2026 Sezonu
#Aktüel
