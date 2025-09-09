Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

Bu transfer sezonunda birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, UEFA listesini teslim etti. Cimbom, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yanı sıra Hakan Çalhanoğlu için de girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu için yeniden harekete geçecek. Cimbom'un transferi bitirmek istediği tarih ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:53

için çok uğraşan ancak İnter'in inadını kıramayan Aslan, yeni yılda bir hamle daha yapacak. Kulübüyle kontratını uzatmayan milli yıldız da ocak ayında son kozunu oynayacak

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

'nde başarı hedefi koyan ve Leroy Sane, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan , için de girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. 2 Eylül'de UEFA'ya listesini teslim etmeden önce yıldız oyuncunun transferi için çok çaba harcayan ancak İnter'in inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, 2026 yılını beklemeye başladı. İtalyan devinde net 6.5 milyon Euro kazanan milli oyuncu, 1 buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayacak ve devre arasında Galatasaray'a gelmek için son kozunu oynayacak.

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO'YA ÇEKECEK

Sarı-kırmızılı takım için maddi fedakârlığa hazır olan tecrübeli orta saha, bonservis bedelini 10 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışacak. Geçtiğimiz yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, takım kaptanı ve kulüp başkanı ile de atışma yaşayan Hakan için Okan Buruk, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan da fedakârlık yaptı ama İnter vermek istemedi" demişti.

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

"ÇOCUKLUK AŞKIM"

2 defa Şampiyonlar Ligi Finali oynayıp, 1 kez Serie A şampiyonluğu yaşadığı İtalyan devinden ayrılmak isteyen Hakan, 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a gelebilmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor. A Milli Takım'ın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu'nun 2021 yazında transfer olduğu İnter ile sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek

HAKAN'IN ÖZELLİKLERİ

Oyun Kurucu Rolü: Top tekniği, pas kalitesi ve oyun görüşüyle takımın merkezdeki beyni gibidir. Derine gelerek oyunu yönlendirir, temposunu ayarlar.

Uzaktan Şut Tehdidi: Kariyerinin başından beri en büyük silahı sert ve isabetli şutlarıdır. Ceza sahası dışından gol bulma konusunda Avrupa'nın en istikrarlı isimlerinden biridir.

Duran Top Ustası: Frikik ve kornerlerde topun başına geçtiğinde ciddi tehdit yaratır. Doğrudan kaleye vurabilen ya da arkadaşlarını gole taşıyabilen bir kesme tekniği vardır.

Defansif Katkı: Inter'de derin oyun kurucu rolüne geçtikten sonra savunmaya yardımı, top kapma becerisi ve doğru pozisyon alma alışkanlıkları da gelişti.

Çalışkanlık ve Disiplin: Sahada mücadele gücü yüksek, sürekli oyunun içinde kalan bir profildir.

Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek
