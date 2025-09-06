Yves Bissouma transferinde son aşama!

Fenerbahçe'de Yves Bissouma transferi için özel bir anlaşma tasarlandı. Sarı lacivertli yönetim, Tottenham ile sözleşmesinin son yılına giren Yves Bissouma için indirim isteğinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE YVES BISSOUMA TRANSFERİ İÇİN SON AŞAMA

Fenerbahçe, Yves Bissouma için beklediği indirim haberinin gelmesiyle birlikte harekete geçecek ve sakatlık riskini de göze alarak Yves Bissouma ile ivedi şekilde sözleşme imzalayacak.

TOTTENHAM OLUMLU YAKLAŞIYOR

Yves Bissouma'ya yeni bir kontrat önermeyen Spurs'un, yakın zamanda Fenerbahçe'nin istediği orta yolu bulması ve transferin önünü açması bekleniyor.