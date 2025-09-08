Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!

Fenerbahçe'de Merih Demiral transferi için temaslar başladı. Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız Merih Demiral'a teklifte bulundu ve olumlu geri dönüş aldı.

FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe ve Merih Demiral an itibarıyla ön anlaşmaya vardı. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Merih Demiral, sarı lacivertli yöneticilerin temaslarına olumlu dönüş yaptı ve Süper Lig'de oynamaya sıcak yaklaştı! Esasen ise Merih Demiral, Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen bonservis kritiğini de ayrıca öne sürdü ve şu an için beklemenin de doğru bir seçenek olabileceğini ifade etti.

FENERBAHÇE MERİH DEMİRAL'I BONSERVİSSİZ TRANSFER EDEBİLİR

Fenerbahçe'ye yıllar sonra geri dönmeyi isteyen Merih Demiral'ın, Al Ahli ile olan kontratı önümüzdeki yaz sona eriyor! Halihazırdaki süreçten hareketle Fenerbahçe yönetimine bu durumu anlatan Merih Demiral, isterlerse bonservisi elinde transfer olabileceğini ve gelecek yaz bedelsiz şekilde Süper Lig'e dönebileceğini ifade etti.

FENERBAHÇE'NİN PRENSİPTE ANLAŞTIĞI MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

A Milli Takım'ın vazgeçilmez stoperlerinden olan Merih Demiral, Al Ahli ile toplamda 69 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.