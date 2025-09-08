Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!

Fenerbahçe'de Merih Demiral sürprizi yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Merih Demiral ile resmen söz kesti.

Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!
Burak Ayaydın
08.09.2025
08.09.2025
'de transferi için temaslar başladı. Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız Merih Demiral'a teklifte bulundu ve olumlu geri dönüş aldı.

FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe ve Merih Demiral an itibarıyla ön anlaşmaya vardı. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Merih Demiral, sarı lacivertli yöneticilerin temaslarına olumlu dönüş yaptı ve 'de oynamaya sıcak yaklaştı! Esasen ise Merih Demiral, Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen kritiğini de ayrıca öne sürdü ve şu an için beklemenin de doğru bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!

FENERBAHÇE MERİH DEMİRAL'I BONSERVİSSİZ TRANSFER EDEBİLİR

Fenerbahçe'ye yıllar sonra geri dönmeyi isteyen Merih Demiral'ın, ile olan kontratı önümüzdeki yaz sona eriyor! Halihazırdaki süreçten hareketle Fenerbahçe yönetimine bu durumu anlatan Merih Demiral, isterlerse bonservisi elinde transfer olabileceğini ve gelecek yaz bedelsiz şekilde Süper Lig'e dönebileceğini ifade etti.

Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!

FENERBAHÇE'NİN PRENSİPTE ANLAŞTIĞI MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

A Milli Takım'ın vazgeçilmez stoperlerinden olan Merih Demiral, Al Ahli ile toplamda 69 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Merih Demiral imzayı atıyor: Süper Lig devinden fırsat transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

AL AHLI MERİH DEMİRAL'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Suudi Arabistan ekibi, yıldız savunmacıyı Atalanta'dan kadrosuna katmış ve 17 milyon Euro bonservis ödemişti.
