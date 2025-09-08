Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den transfer kararı bekleniyor. Belçika ekibi Anderlecht, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor'un yetenekli hücumcusu Danylo Sikan için teklif yaptı ve Karadeniz devinin son kararını beklemeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 18:49

'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. An itibarıyla ise yönetimindeki Trabzonspor, Danylo Sikan için ciddi bir bonservis teklifi aldı ve sürpriz süreç ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'DA DANYLO SIKAN VEDASI

Trabzonspor'un kış transfer döneminde 6 milyon Euro bonservisle Shaktar Donetsk'ten transfer ettiği Danylo Sikan, artık Anderlecht'in yatırım planları arasında da yer almaya başladı! Esasen ise Belçika ekibinin Trabzonspor'un kapısını 8 milyon Euro civarlarında bir teklifle çaldığı süreçte, Fatih Tekke'nin son raporu bekleniyor.

Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE VE DANYLO SIKAN ARASINDA SOĞUK RÜZGÂRLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz sezonda Danylo Sikan'ı oyundan almış ve akabinde de Ukraynalı oyuncuyla iletişim sorunları yaşanmıştı. Son olarak ise Fatih Tekke'nin, yaşananlardan hareketle Danylo Sikan'ın ayrılığına izin vereceği düşünülüyor.

Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!

DANYLO SIKAN VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 22 maça çıkan ve 2029 yazına kadar kontratı bulunan Danylo Sikan, bu dönemde 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Bordo mavililerin, yakın zamanda önemli takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!
Filenin Sultanları gümüş madalyayla döndü: Coşkulu karşılama!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#fatih tekke
#fatih tekke
#Transfer Haberleri
#Danylo Sikan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.