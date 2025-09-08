Trabzonspor'un yıldızına resmi teklif: Fatih Tekke'nin transfer kararı bekleniyor!

Trabzonspor'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. An itibarıyla ise Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Danylo Sikan için ciddi bir bonservis teklifi aldı ve sürpriz süreç ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'DA DANYLO SIKAN VEDASI

Trabzonspor'un kış transfer döneminde 6 milyon Euro bonservisle Shaktar Donetsk'ten transfer ettiği Danylo Sikan, artık Anderlecht'in yatırım planları arasında da yer almaya başladı! Esasen ise Belçika ekibinin Trabzonspor'un kapısını 8 milyon Euro civarlarında bir teklifle çaldığı süreçte, Fatih Tekke'nin son raporu bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE VE DANYLO SIKAN ARASINDA SOĞUK RÜZGÂRLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz sezonda Danylo Sikan'ı oyundan almış ve akabinde de Ukraynalı oyuncuyla iletişim sorunları yaşanmıştı. Son olarak ise Fatih Tekke'nin, yaşananlardan hareketle Danylo Sikan'ın ayrılığına izin vereceği düşünülüyor.

DANYLO SIKAN VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 22 maça çıkan ve 2029 yazına kadar kontratı bulunan Danylo Sikan, bu dönemde 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.