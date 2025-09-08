Filenin Sultanları gümüş madalyayla döndü: Coşkulu karşılama!

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez gümüş madalya kazanan milli sporcular, havaalanında coşkuyla karşılandı. Ayrıca da TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Santarelli ve kaptan Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

"Bize bir ilki yaşatan bu takıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kürsüde yer almadığımız bir tek olimpiyat oyunları kaldı. Orada da hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları."

EDA ERDEM'DEN 'TARİH YAZMA' VURGUSU

"Dünya Şampiyonası hazırlıklarına bir hedef belirleyerek başladık. Kesinlikle bir madalya istiyorduk. Şu an hayalimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için çok tarihi bir dönemdeyiz. Bu tarih yazan ekibin, bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben inanıyorum bu ekibin, bu takımın, altın kızların önü çok açık. Hepinize, tüm ülkeye destekleri için teşekkürler."

SANTARELLI'DEN 'ÇOK ÇALIŞTIK' MESAJI

"Öncelikle federasyonumla; takımımla, teknik ekibimle ve bu önemli hedefe ulaşmamızda yardımcı olan, destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Bu yaz ne kadar çok çalıştığımızı, sınırlarımızın ne kadar farkında olduğumuzu, bu turnuvanın finaline ulaşmayı ne kadar istediğimizi sadece bu yaz bizimle birlikte çalışanlar anlayabilir. Fırsatımız olduğunu biliyorduk. VNL ve Dünya Şampiyonası arasında ne kadar geliştiğimizi herkes anlayabilir. Herkese tek bir amaç için savaştığımızı gösterdik. Altın almaya çok yakındık. Bence bu yüzden herkes bu takımla gurur duyabilir çünkü çok iyi bir sıçrama yaptık. Şu an biraz üzgün olabiliriz çünkü bu hayale çok inanmıştık ama bu, şu an yaptığımız şeyin iyi olduğu anlamına da geliyor. Zira son olarak da 3 yıllık süreçte bizim; ben ve teknik ekibimle birlikte, iyi bir iş çıkardığımızın göstergesi."

https://x.com/TVForgtr/status/1964702586923094502