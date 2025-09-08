Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!

Kenan Yıldız transferinde an itibarıyla yeni bir süreç ortaya çıktı. Esasen ise 20 yaşındaki sol kanat; Bayern Münih ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da ilgisine mazhar oldu.

KENAN YILDIZ TRANSFERİNDE BARCELONA SÜRPRİZİ!

Juventus'un ancak önemli bir bonservisle birlikte yolları ayırmaya sıcak baktığı Kenan Yıldız'a, şimdi de Barcelona talip oldu! Milli futbolcuyu uzun zamandır gözeten Barcelona, Kenan Yıldız için nihai kararını verdi ve yetenekli hücumcunun potansiyelli bir yatırım olacağını düşünmeye başladı. Ayrıca da İspanyol devi, Kenan Yıldız için mali süreçte kolaylık sağlayacak bir takas anlaşmasıyla sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

BARCELONA'DA KENAN YILDIZ İSMİ ÖNCESİNDE MARCUS RASHFORD KRİTİĞİ

Manchester United ile anlaşan ve Marcus Rashford'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Barcelona, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun antrenmanlardaki tavırlarını beğenmedi ve şu an için İngiliz hücumcuyla devam etmemeye karar verdi! Son olarak da Katalan ekibi, Marcus Rashford sürecinin olumlu ilerlememesiyle birlikte yeni hedef olarak Kenan Yıldız'ı belirledi.

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

Avrupa devlerinden yoğun ilgi gören Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus ile 52 maça çıkmış ve 12 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.