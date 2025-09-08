Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!

Kenan Yıldız için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ı uzun zamandır izleyen Barcelona, Fichajes'in haberine göre genç yetenek için temaslarda bulunmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 18:21

transferinde an itibarıyla yeni bir süreç ortaya çıktı. Esasen ise 20 yaşındaki sol kanat; Bayern Münih ve Chelsea'den sonra 'nın da ilgisine mazhar oldu.

KENAN YILDIZ TRANSFERİNDE BARCELONA SÜRPRİZİ!

'un ancak önemli bir bonservisle birlikte yolları ayırmaya sıcak baktığı Kenan Yıldız'a, şimdi de Barcelona talip oldu! Milli futbolcuyu uzun zamandır gözeten Barcelona, Kenan Yıldız için nihai kararını verdi ve yetenekli hücumcunun potansiyelli bir yatırım olacağını düşünmeye başladı. Ayrıca da İspanyol devi, Kenan Yıldız için mali süreçte kolaylık sağlayacak bir takas anlaşmasıyla sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!

BARCELONA'DA KENAN YILDIZ İSMİ ÖNCESİNDE MARCUS RASHFORD KRİTİĞİ

Manchester United ile anlaşan ve Marcus Rashford'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Barcelona, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun antrenmanlardaki tavırlarını beğenmedi ve şu an için İngiliz hücumcuyla devam etmemeye karar verdi! Son olarak da Katalan ekibi, Marcus Rashford sürecinin olumlu ilerlememesiyle birlikte yeni hedef olarak Kenan Yıldız'ı belirledi.

Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

Avrupa devlerinden yoğun ilgi gören Kenan Yıldız, geçen sezon Juventus ile 52 maça çıkmış ve 12 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Kenan Yıldız'dan dev transfer: İspanyollar resmen duyurdu!

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Juventus'un, milli futbolcuyu 70 milyon Euro civarlarında serbest bırakacağı düşünülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları gümüş madalyayla döndü: Coşkulu karşılama!
Fernando Santos Azerbaycan Milli Takım'dan ayrıldı
ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.