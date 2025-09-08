Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız vedası: Transfer resmen duyuruldu!

Fenerbahçe'de bir yıldız vedası daha yaşandı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Alexander Djiku için Spartak Moskova ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe'de yıldız vedası: Transfer resmen duyuruldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 19:00

, 'nun ayrılığını onayladı ve ile imzalar atıldı. An itibarıyla Alexander Djiku'nun, Fenerbahçe'ye hızlıca veda etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU AYRILIĞI

Fenerbahçe'de kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Halihazırda uzun zamandır Alexander Djiku'yu 'gönderilecekler' listesinde tutan sarı lacivertliler, an itibarıyla ise deneyimli stoperin transferi için Spartak Moskova ile her konuda anlaştı ve kulüpler arası imzalar atıldı.

Fenerbahçe'de yıldız vedası: Transfer resmen duyuruldu!

ALEXANDER DJIKU İÇİN VEDA ZAMANI

Kulüplerin anlaştığı süreçte son kararı verecek olan Alexander Djiku'nun, Spartak Moskova'ya olumlu yaklaşması ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanması isteniyor.

Fenerbahçe'de yıldız vedası: Transfer resmen duyuruldu!

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU DÖNEMİ

Fenerbahçe kariyerinde toplam 75 maça çıkan Alexander Djiku, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DENEYİMLİ SAVUNMACI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
