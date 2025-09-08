Fenerbahçe'de yıldız vedası: Transfer resmen duyuruldu!

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun ayrılığını onayladı ve Spartak Moskova ile imzalar atıldı. An itibarıyla Alexander Djiku'nun, Fenerbahçe'ye hızlıca veda etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU AYRILIĞI

Fenerbahçe'de kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Halihazırda uzun zamandır Alexander Djiku'yu 'gönderilecekler' listesinde tutan sarı lacivertliler, an itibarıyla ise deneyimli stoperin transferi için Spartak Moskova ile her konuda anlaştı ve kulüpler arası imzalar atıldı.

ALEXANDER DJIKU İÇİN VEDA ZAMANI

Kulüplerin anlaştığı süreçte son kararı verecek olan Alexander Djiku'nun, Spartak Moskova'ya olumlu yaklaşması ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanması isteniyor.

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER DJIKU DÖNEMİ

Fenerbahçe kariyerinde toplam 75 maça çıkan Alexander Djiku, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.