Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılan yıldız da listede

Ligde yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, gol yeme sorununa çözüm bulamıyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda ocak ayında stopere transfer yapmak istiyor. Transfer listesine iki yıldız isim eklendi. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan futbolcu da listede. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılan yıldız da listede
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
10.12.2025
09:20
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
09:20

Süper Lig’de Gaziantep FK ile evinde 2-2 berabere kalan ’ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlıların yediği gol sayısının öne çıktığı istatistikler taraftarı üzüyor. Beşiktaş 21 maçın 18’inde gol yedi, fatura savunma hattına kesildi.

STOPER HAMLESİ

Ocak ayı dönemi için çalışmalara başlayan Serdal Adalı yönetimi önceliği bölgesine çevirdi. Felix Uduokhai'nin ayrılmasının beklenmesi ve Gabriel Paulista'nın sakatlık durumu nedeniyle stopere hamlelerin yapılması bekleniyor.

Kartal; Napoli'den Amir Rrahmani ve Spartak Moskova'dan 'yu yakından takip ediyor.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılan yıldız da listede

RRAHMANI NAPOLİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Amir Rrahmani, kulübüyle görüşmeler yapıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunan Kosovalı stoperin henüz bir karar vermediği belirtildi. Napoli'nin Rrahmani'yi takımda tutmak istediği ve opsiyonu devreye almayı planladığı kaydedildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun farklı bir kulüpten gelebilecek teklifi de göz ardı etmeyeceği vurgulandı.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılan yıldız da listede

DJİKU DA SICAK BAKIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'ya Spartak Moskova'ya giden Djiku'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Rus ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ganalı stoper için kiralama yönteminin devreye alınabileceği kaydedildi. Tecrübeli stoperin İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevmesi Beşiktaş'a avantaj sağlıyor. Kartal'da Napoli'den 31 yaşındaki Kosovalı stoper Amir Rrahmani'de gündemde duruyor. İtalyan kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı olan deneyimli savunmacı da transfer listesinde yer alıyor.

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Fenerbahçe'den ayrılan yıldız da listede

DJİKU, 13 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Alexander Djiku, şimdiye kadar 13 resmi maçta forma giydi. Skor katkısı vermeyen Ganalı stoper toplamda 911 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta isyan ettiren istatistik
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#Stoper
#alexander djiku
#Amir Rrahmani
#Spor
