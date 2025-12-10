Menü Kapat
Hava Durumu
Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu: Göz gözü görmüyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının yerini soğuk havaya bırakması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Özellikle akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle başlayan yoğun sis, kısa sürede etkisini artırarak sabah saatlerinde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Eksi derecelere inen soğuk hava sebebiyle park halindeki araçların camları ise tamamen buz tuttu. Yoğun sisin hakim olduğu Yüksekova'da, evler de sisin içinde neredeyse görünmez hale geldi.
Öte yandan, ilçe genelinde hayatın normale dönmesi için karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

