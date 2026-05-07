Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yarım altın heyecanı yerini eğlenceli anlara bıraktı. Aysun kayınvalidesi Nurten Hanım olarak, Hatice Hüsniye Hanım, Tuğba Nuray Hanım ve Beyza'da kayınvalidesi Azize Hanım olarak stüdyoya öyle bir giriş yaptı ki, hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler kahkahaya boğuldu. Her gün bir geline yarım altın kazandıran Gelinim Mutfakta'da, bugün gelinler kayınvalidelerine altını taktı ve eğlence dolu anlar ekranlara damga vurdu. İşte Gelinim Mutfakta'da rollerin değiştiği görüntüler...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da tüm dengeler değişti! Gelinler tadım masasında kayınvalideler tezgah başında ter döktü Kanal D'nin 'Gelinim Mutfakta' yarışmasında gelinler ve kayınvalideler yer değiştirerek izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmada gelinler kayınvalidelerini taklit ederek kahkahaya boğdu. Aysun, kayınvalidesi Nurten Hanım'ı taklit etti. Hatice, kayınvalidesi Hüsniye Hanım'ın uyuklama hallerini canlandırdı. Tuğba, kayınvalidesi Nuray Hanım'ı taklit etti ve eski gelini Damla'ya değindi. Beyza, kayınvalidesi Azize Hanım'ı taklit ederek beğenildi. Günün yemeğini en lezzetli yapan kayınvalide Nurten Hanım oldu ve yarım altını o kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA TÜM DENGELER DEĞİŞTİ

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelin ve kayınvalideleri izleyenleri şaşırtan bir değişikliğe imza attı.

Aslı Hünel'in kayınvalidelere yaptığı sürpriz, izleyiciler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada 'en iyi kayınvalide kim oldu?' sorusu hızla etkileşim alırken, gelinlerin kayınvalidelerini tıpatıp taklit ettiği anlar milyonları ekran başına kilitledi.

GELİNLER TADIM MASASINDA, KAYINVALİDELER TEZGAH BAŞINDA TER DÖKTÜ

Gelinim Mutfakta'da finale bir gün kala hem gelinler hem de kayınvalideler iyi bir moral depoladı. Kahkahanın eksik olmadığı yeni bölümde işler tersine döndü.

Nurten Hanım'ı taklit eden Aysun,'kolum kanadım kırık geldim' diyerek aralarındaki soğukluğa dikkat çekti. Nurten Hanım taklidiyle Aysun izleyenden tam puan aldı.

Hüsniye Hanım'ın gelini Hatice ise zaman zaman ayakta uyuya kalmasıyla herkesi gülme krizine soktu. Yeni nesil Hüsniye Karabulut, 'Güneşten aldığım enerjiyle patlayarak geldim buraya' dedi, gözlerini devire devire tezgah başında bulunan Hatice'ye yüklendi.

Gelinim Mutfakta Tuğba ise Nuray Hanım taklidiyle sosyal medyada gündem oldu. Eski gelini Damla'ya da değinen yeni nesil Nuray Hanım, 'Ben buraya Tuğba'ma destek olmaya geldim' sözleriyle ve kayınvalidesinin taklidiyle yarışmaya damga vuran bir diğer gelin oldu.

Son olarak Azize taklidiyle herkesi güldürmeyi başaran gelin Beyza, yeni nesil Azize olarak performansıyla oldukça beğenildi. 'Eski gelini istiyordum, bu gelini istemiyorum ' diyerek aralarında yaşanan tansiyona dikkat çekmeyi tercih eden yeni nesil Azize, söylene söylene yerine geçti.

GELİNİM MUTFAKTA 7 MAYIS 2026 HANGİ KAYINVALİDE KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da yarım altını bu defa kayınvalideler taktı. Günün yemeğini en lezzetli yapan kayınvalide Nurten Hanım oldu. İşte puan tablosu...

Nurten - 18

Azize - 12

Nuray - 12

Hüsniye - 9