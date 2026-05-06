Gelinim Mutfakta tadım masasında şok kavga! Ucuz bir pazardan alınmış kiralık kayınvalidesin

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında milyonları ekrana kilitleyen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelin ve kayınvalidenin arasında yaşanan gerilim herkesi şoke etti. Tuğba'nın kayınvalidesi Nuray Hanım tadım masasına gelerek 1 ve 5 kullanacağını söyledi. Kendi gelini Tuğba'nın da tepkisini çeken bu puanlama tansiyonu yükseltirken, Nuray Hanım ve Aysun'un tadım sonrası birbirine girdiği o anlar ekrana damga vurdu. 'Pazardan alınmış kiralık bir kayınvalidesin' diyen Aysun'un üzerine üzerine giden Nuray Hanım ise gelini Tuğba tarafından zor sakinleştirildi. İşte Gelinim Mutfakta'da tadım masasında Nuray Hanım ve Aysun arasında yaşanan kavganın detayları...

GELİNİM MUTFAKTA TADIM MASASINDA ŞOK KAVGA

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün öyle şeyler yaşandı ki, ortalık resmen karıştı.

Süheyla Hanım'dan sonra Tuğba'ya gelen yeni kayınvalide Nuray Hanım, tadım masasında gözünü adeta kararttı. Pileli börek yapan yarışmacılar yarım altın kazanmak için tezgah başında tüm gün ter döktü.

Sıra kayınvalidelerin yapacağı puanlamalara geldi. Nuray Hanım tadım masasına geçip puanlarını yaptıktan sonra ise stüdyoda resmen kıyamet kotu. Tabaklara 1-1-1-5 puan veren kaynana, kendi gelini dahil tüm gelinlerin hedefinde oldu.

UCUZ BİR PAZARDAN ALINMIŞ KİRALIK KAYINVALİDESİN

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel'i de şaşırtan tabak puanlaması sonrası tüm gelinler Nuray Hanım'a fena yüklendi. İlk 1 puanı Hatice alırken, ikinci 1 puan da Beyza'ya gitti. Tuğba ve Aysun ise sona kaldı. 5 numaralı tabağın altından ise Nuray Hanım'ın gelini Tuğba çıkınca Aysun açtı ağzını yumdu gözünü.

'Benim tabağım asla yanık değildi. Sen gerçekten kiralık kayınvalide olarak geldin buraya. Aynı bir ucuzluk pazarından alınmış kiralık bir kayınvalide' sözleriyle herkesi şoke eden Aysun'un sert sözleri sonrası Nuray Hanım adeta öfke patlaması yaşadı.



'KAYINVALİDENE DUA ET'

Nuray Hanım kendisine yönelik yapılan ağır ithamlar sonrası, 'Ben seni burada çok güzel bozardım da şu kayınvalidene dua et' şeklinde karşılık verdi. Aysun'un kayınvalidesi Nurten Hanım ise Aysun'un tabağına sahip çıktı.

Ancak hırsını alamayan Aysun, Nuray Hanım'a sert sözlerle yüklenmeye devam etti. 'Sen ne yazık ki kukla olmuşsun' diyen Aysun, Nuray Hanım'la yaşadığı bu tartışmayla Gelinim Mutfakta'ya bir kere daha damga vurdu.