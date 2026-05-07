Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Trump’tan Avrupa Birliği’ne ticaret ültimatomu: "Süreniz 4 Temmuz’a kadar"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin ticaret anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz 2026'ya kadar süre tanıdı. Trump, gümrük vergilerinin sıfırlanmaması durumunda tarifelerin rekor seviyeye çıkarılacağını ilan etti.

Trump’tan Avrupa Birliği’ne ticaret ültimatomu:
ABD Başkanı , 'ne (AB) ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) 4 Temmuz'a kadar ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için süre tanıdı ve aksi takdirde AB'ye yönelik tarifeleri yükselteceği tehdidinde bulundu.
Trump, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirtti.
Trump, İskoçya'nın Turnberry kentinde imzalanan ve tarihin en büyük ticaret anlaşması olarak nitelendirdiği anlaşmada, AB'nin gümrük vergilerini sıfıra indirme yükümlülüğünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti.
ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü olan 4 Temmuz 2026'ya kadar süre tanıdığını, aksi halde tarifelerin çok daha yüksek seviyelere çıkacağını söyledi.
Geçen yıl sağlanan anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacak, ABD ise AB menşeli ürünlere %15 oranında tarife uygulayacaktı.
Trump daha önce 1 Mayıs'ta, anlaşmaya uyulmadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisinin %25'e çıkarılacağını duyurmuştu.
"TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI" İÇİN SON TARİH

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkanı ile verimli bir görüşme yaptığını kaydetti.

Görüşmede birçok konunun ele alındığına işaret eden Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda tamamen hemfikiriz. Kendi halkını katleden bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Trump, şöyle devam etti:

"İskoçya'nın Turnberry kentinde imzaladığımız, tarihin en büyük ticaret anlaşmasında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesini sabırla bekliyorum. AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceği ve anlaşma gereği gümrük vergilerini 0'a indireceği sözü verilmişti. Ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne (4 Temmuz 2026) kadar onlara süre tanımayı kabul ettim, aksi takdirde ne yazık ki , derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacak."

TRUMP, GEÇEN HAFTA TARİFELERİ YÜKSELTME TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

ABD ile AB arasında geçen yıl sağlanan kapsamında AB ülkeleri, ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

