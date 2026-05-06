Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Papa 14. Leo yine Trump'ın hedefinde! Kritik ziyaret öncesinde atışmalar başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Roma ziyareti öncesinde de Papa 14. Leo'yu hedef aldı. Trump, Papa'yı, ''Katolikleri tehlikeye atmak''la suçladı. Papa, Trump'a sert tepki gösterdi.

Papa 14. Leo yine Trump'ın hedefinde! Kritik ziyaret öncesinde atışmalar başladı
ABD Başkanı ile Papa 14. Leo arasında yeniden tansiyon yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Roma ziyareti öncesinde Trump, muhafazakâr radyo sunucusu Hugh Hewitt'e röportaj verdi ve açtı ağzını yumdu gözünü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Papa 14. Leo arasında, Trump'ın Papa'nın İran'ın nükleer silahlanması konusundaki tutumunu eleştirmesiyle yeniden gerginlik yaşandı.
Trump, Papa'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmiyormuş gibi davrandığını ve birçok Katoliği ile insanı tehlikeye attığını belirtti.
Papa 14. Leo ise kilisenin yıllardır nükleer silahların her haline karşı olduğunu hatırlatarak, eleştirilerin gerçeklere dayanması gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın sözlerini yumuşatmaya çalışarak, ABD'li liderin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söylemeye çalıştığını savundu.
Papa 11 Nisan'da dünya barışı etkinliğinde yaptığı savaş karşıtı açıklamalarda bulunmuş, bu sözlerin Trump'a yönelik olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.
Trump, Papa'nın suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf ve dış politikada berbat olduğunu savunmuş, Papa'nın kendine çekidüzen vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Papa 14. Leo, Trump yönetiminden korkmadığını ve savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini belirtmişti.
Trump, Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmiyormuş gibi davrandığını" söyleyerek "Papa'nın birçok Katoliği ve birçok insanı tehlikeye attığını düşünüyorum" dedi.

PAPA'DAN TRUMP'A JET CEVAP

Trump'ın bu sözleri karşısında sessiz kalmayan Papa 14. Leo ise kilisenin yıllardır nükleer silahların her haline karşı olduğunu hatırlattı. Papa konuşmasında "Eğer biri beni İncil'i öğrettiğim için eleştirmek istiyorsa bunu gerçeklere dayanarak yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Roma'ya yapacağı ziyaret kapsamında perşembe günü Papa ile görüşmesi beklenen Rubio ise Trump'ın sözlerini yumuşatmaya çalışarak ABD'li liderin aslında "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini" söylemeye çalıştığını savundu.

Rubio, Trump'ın bu sözlerle İran'ın nükleer silah sahibi olmasının Katolikler, Hristiyanlar ve diğer toplumlar için tehlike yaratabileceği endişesini dile getirdiğini iddia etti.

PAPA 14. LEO İLE TRUMP ARASINDA NELER OLDU?

Son dönemde sıkça savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo'nun, 11 Nisan'da ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'daki görüşmeler sürerken Aziz Petrus Bazilikası'ndaki dünya barışı etkinliğinde, "Artık kendine ve paraya tapınmaya son. Güç gösterisine son. Savaşa son. Gerçek güç, hayata hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

Basında, Papa'nın bu sözlerinin, hiç isim vermemesine karşın Trump'a yönelik olduğu değerlendirmelerine yer verilmişti.

''PAPA KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİ''

Papa'nın sözlerinin ardından Trump, 13 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Papa 14. Leo'nun "suç ve konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunmuş ve Papa 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum. Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, eleştirilerinin ardından kendisini Hazreti İsa gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo da 13 Nisan'da Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok." demişti.

