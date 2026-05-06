Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

06.05.2026

İran geri adım attırdı, ABD lideri Trump Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ni durdurdu!

ABD, İran, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı çıkmazı sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD'den ise bu karara 'korsanlık' tepkisi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, başlattığı Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran ise bu durumu ''ABD'nin başarısızlığı'' olarak tanımladı. Tahran, Trump'ın geri adım attığını öne sürdü. İsrail ise Lübnan'da ateşkesi tanımamaya devam ediyor, hava saldırıları sürüyor. 

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...

Tarih 09:04

ABD PAKİSTAN'DAKİ KONSOLOSLUĞU KAPATIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, personel güvenliği gerekçesiyle Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu.

Tarih 08:03

İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Tarih 04:17

İRAN: ABD GERİ ADIM ATTI, BAŞARISIZLIK!

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Tarih 02:28

TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ ASKIYA ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Tarih 00:11

ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının kabul edilemez ve "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirterek "Bu, tam olarak korsanlık." dedi.

