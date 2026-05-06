Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran geri adım attırdı, ABD lideri Trump Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ni durdurdu!
ABD, İran, İsrail savaşında Hürmüz Boğazı çıkmazı sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD'den ise bu karara 'korsanlık' tepkisi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, başlattığı Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran ise bu durumu ''ABD'nin başarısızlığı'' olarak tanımladı. Tahran, Trump'ın geri adım attığını öne sürdü. İsrail ise Lübnan'da ateşkesi tanımamaya devam ediyor, hava saldırıları sürüyor.
İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
ABD PAKİSTAN'DAKİ KONSOLOSLUĞU KAPATIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı, personel güvenliği gerekçesiyle Pakistan'ın Peşaver kentindeki başkonsolosluğunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu.
İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İRAN: ABD GERİ ADIM ATTI, BAŞARISIZLIK!
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.
TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİ'Nİ ASKIYA ALDI
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA TEPKİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının kabul edilemez ve "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirterek "Bu, tam olarak korsanlık." dedi.