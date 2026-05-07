Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatiline ilişkin ayrıntılar netleşti. Kamu çalışanlarını kapsayan idari izin kararı sonrası gözler özel sektör çalışanlarının tatil süresine çevrildi.

HABERİN ÖZETİ Özel sektöre bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2026 Kurban Bayramı tatil günleri belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla kamu çalışanları için 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinin özel sektör çalışanları için durumu netleşti. Bayram tatili kaç gün özel sektör? Kamu çalışanları, idari izin kararıyla 23 Mayıs Cumartesi başlayıp 31 Mayıs Pazar sona erecek 9 günlük bir tatil yapacak. Özel sektör bayram tatili 9 gün mü? Özel sektör çalışanları için bayram tatili 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayıp 31 Mayıs Pazar sona erecek ve toplam 5,5 gün sürecek. Özel sektör bayram tatili kaç gün 2026? Özel sektör çalışanlarının 9 gün tatil yapabilmesi için iş yerlerinin ek idari izin kararı alması gerekiyor. Özel sektör bayram tatili 1 hafta mı? Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine göre belirlenir ve sözleşmede hüküm yoksa çalışanın yazılı onayı gerekir. Özel sektör bayram tatili 1 hafta oldu mu? Bayram tatilinde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için günlük ücretlerinin iki katı ödeme yapılır.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2026?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini belirterek kamu çalışanlarının 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatiline 1,5 gün daha eklendiğini açıkladı. Buna göre kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı günü öğleye kadar olan süre idari izin kapsamına alındı. Böylece kamu personeli için tatil süresi 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona erecek şekilde 9 güne uzadı.

Özel sektör çalışanları açısından ise resmi tatil süresi farklı uygulanacak. Özel sektör çalışanlarının bayram tatili 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra, yani arife günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Bu nedenle özel sektör çalışanları için tatil süresi toplam 5,5 gün olarak uygulanacak.

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kamu çalışanları için alınan idari izin kararı özel sektörü doğrudan kapsamıyor. Memurlar, belediye çalışanları ve devlet kurumlarında görev yapan personel 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu uygulama ile kamu çalışanları bayramda 9 günlük tatil yapabilecek.

Özel sektör çalışanları için ise resmi tatil süresi arife günü öğleden sonra başlayacak. Özel sektörde çalışanların 9 gün tatil yapabilmesi için çalıştıkları iş yerinin ayrıca idari izin kararı alması gerekiyor. Şirketler isterlerse çalışanlarına ek izin verebiliyor ve tatil süresini uzatabiliyor. Verilecek bu izinler çalışanların maaşında veya yıllık izin haklarında kayba neden olmuyor.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAMDA 9 GÜN TATİL YAPABİLİR Mİ?

Özel sektör çalışanlarının bayram döneminde 9 gün tatil yapabilmesi tamamen işverenin alacağı karara bağlı olarak uygulanabiliyor. İdari izin yalnızca kamu kurumları için alınmış bir karar olsa da bazı özel şirketler çalışanlarına ek izin vererek bayram tatilini uzatabiliyor. Bu izinlerin verilmesi halinde çalışanların maaşlarında veya yıllık izin haklarında herhangi bir kesinti yapılmıyor.

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu ise işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine göre belirleniyor. Eğer sözleşmede bayram günlerinde çalışılacağına ilişkin hüküm bulunuyorsa çalışan bayramda görev yapabiliyor. Sözleşmede böyle bir hüküm yer almıyorsa işverenin bayramda çalışma talebinde bulunabilmesi için çalışanın yazılı onayının alınması gerekiyor. Bayram tatilinde çalışan işçilere ise çalıştıkları her gün için günlük ücretlerinin iki katı ödeme yapılıyor.