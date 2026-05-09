Motorine dev indirim! Fiyat tabelası değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarının düşmesiyle araç sahiplerini sevindiren haberler peş peşe geldi. Benzinden sonra motorine de indirim yapıldı. İşte 9 Mayıs 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatları...
Hürmüz Boğazı'ndaki krizde uzlaşma umudu Brent petrolün ateşini söndürdü. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
MOTORİNE DEV İNDİRİM
Yaşanan gelişmelerin ardından 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 7 lira 20 kuruş indirim hesaplandı.
Ancak bu tutarın 1,62 TL'si ÖTV'ye kesildi. Kalan 5,58 TL'lik indirim fiyat tabelasına yansıdı.
9 Mayıs 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarında güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.81 TL/LT
Motorin: 66.25 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.67 TL/LT
Motorin: 66.11 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT
ANKARA
Benzin: 64.78 TL/LT
Motorin: 67.38 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 65.06 TL/LT
Motorin: 67.65 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT