Altın fiyatları için kritik hafta sonu uyarısı: Filiz Eryılmaz’dan yeni tahmin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekonomist Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul’da son dönemde haber akışlarının piyasalar üzerindeki etkisinin çok net görüldüğünü belirterek, endeksin jeopolitik risklere rağmen güçlü durduğunu söyledi. Özellikle ateşkes beklentilerinin piyasayı yukarı taşıdığını ifade eden Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcı için kritik seviyeleri de paylaştı.
Eryılmaz, borsanın haber akışlarına çok duyarlı hale geldiğini belirterek "Şimdi borsada haber akışlarına çok duyarlı bir endeks olduğunu çok net anladık. Haber akışları iyi gittiğinde çok belirgin bir yükseliş var. Haber akışları kötüye geldiğinde ise düşüş çok güçlü olmuyor. Bu da aslında şunu gösteriyor: Görece savaşa rağmen hâlâ iyi duran bir endeks var bence. Tabii şu ayrı bir tartışma konusu; endeks seviyesinden bağımsız olarak hisseler bazında baktığımızda elbette bütün hisselerde veya bütün sektörlerde bu güçlü duruşu görmüyoruz" dedi.
Son iki haftada 14.600 seviyesinin kritik eşik olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Dolayısıyla son iki haftaya baktığımızda 14.600 seviyesini defalarca test edip kıramamıştık ve demiştik ki: Burayı kırıp üzerinde kalıcı olabilmek için bir katalizör lazım. Ama olur da burası kırılırsa 15.000’lere çok hızlı gideriz. Fakat 15.500 yeni hedefi için de bir durup beklemek, ortamı görmek gerekir demiştik" dedi.
Ateşkes haberlerinin piyasaya güçlü alım getirdiğini belirten Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Bunu yaşadık. Ateşkes haberinin iyice netleşmesiyle birlikte iki gün önce çok hızlı şekilde 14.600 kırıldı ve 15.000 hatta 15.000’li seviyeler test edildi. Dün de görece 15.500’ün test edildiği bir süreç oldu. 15.000’in üzerinde bir kapanış var.”
Piyasada bugün daha temkinli bir görünüm beklediğini ifade eden Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini söyledi:
“Şimdi bugün ne olur? Bugün piyasada bir miktar temkinli bir hava görebiliriz. Çünkü hafta sonuna giriyoruz. Dolayısıyla jeopolitik gerilim nereye varır, burası meçhul. Evet, dediğiniz gibi ABD İran’ın gemilerine saldırıyor, İran ‘ateşkes ihlal edildi’ diyor, Amerika ise ‘koruma amaçlı yaptım’ diyor. En son Trump’ın bir açıklaması var; ‘Her anlaşmaya yakınız, İran elini çabuk tutsun.’ diyor. Piyasa da oradan bir miktar güç aldı. Bir miktar risk iştahı daha pozitif görünüyor.”
Özellikle bankacılık hisselerine dikkat çeken Eryılmaz, "Onun için bugün daha temkinli bir piyasa beklerim. Hatta bazı yatırımcılar satışa da geçebilir. Hafta sonu riskini taşımak istemeyebilirler. Bu yüzden özellikle bankacılık endeksini çok yakından takip edeceğim. Çünkü iki gündür bankalar iyi gidiyor. Banka hissesi yoğun fonlar çok iyi gidiyor. Gümüş iyi gidiyor Türkiye’de. GMSTR tarafı iyi gidiyor. Bu yüzden bugün çok sert düşüş olmasa bile en kötü ihtimalle yatay, hafif negatif ya da daha temkinli bir bekleyişin olduğu bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Risk iştahı bizde bir miktar baskılanabilir"
Kısa vadeli yatırımcı için mevcut pozisyonların korunabileceğini ifade eden Eryılmaz, yeni pozisyonlarda ise daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi:
“Genel beklentim bu yönde. Peki ne yapmak lazım? Kısa vadeli yatırımcı için bence 14.600’den sonra pozisyon alındıysa bu pozisyonlar 14.600 üzerinde kalındığı sürece korunabilir. Ancak yeni pozisyon için biraz temkinli olmak lazım. 15.500 üzerinde hacimli bir kapanış gelmeden, hele ki bu haber akışlarıyla birlikte çok agresif pozisyon almayı önermiyorum. Risk almak isteyenler için ise kademeli şekilde pozisyon artırmak uygun olur.”
Eryılmaz, "Şu an kısa vadeli yatırımcı için Borsa İstanbul tarafında mevcut pozisyonların korunması daha doğru görünüyor. Gün içinde endeks seviyesine bakacağız. 14.600’ün altına inerse burada tedirgin olurum. Hatta benim kısa vadede kırmızı çizgim 14.175 seviyesi. Bunun altında artık trend bozulur. Böyle bir durumda yeniden pozisyon azaltmayı düşünmek gerekir" şeklinde konuştu.
Eryılmaz, piyasaların gün içinde sert bir duygu değişimi yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dedim ki ‘eyvah yandık’, yani sabah çok kötü açılacağız muhtemelen. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri de işin içine girdi. Bu durum bölgesel savaşa dönüşebilir mi diye ciddi bir stres oluştu.”
Ancak sabah saatlerinde tabloyun tamamen değiştiğini vurgulayan Eryılmaz, "Sabah kalkıp baktığımda daha karışık bir haber akışı vardı. İran farklı bir şey söylüyor, Amerika ‘koruma amaçlı’ diyor. Şu an piyasa Trump’ın söylemini satın alıyor" dedi.
Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için kritik teknik seviyelere dikkat çekti.
Eryılmaz, "4740 dolar üzeri ve hatta 4760 dolar üzeri kalıcılık olmadıkça, hacimli bir kırılım gelmedikçe yeni pozisyon almak riskli görünüyor"
Eryılmaz, olası geri çekilmelerde alım fırsatının değerlendirilebileceğini de belirtti:
“4690’lara doğru geri çekilme ve buralarda tutunma olursa bir kademe alım önerilebilir.”
Gümüş fiyatlarının daha hızlı tepki verdiğini söyleyen Eryılmaz, "Gümüş 79.7 dolar seviyesinde. 80.1 dolar üzeri kalıcılık olmadan, hatta daha temkinli yatırımcı için 82 dolar üzeri net kalıcılık olmadan yeni giriş çok önerilmez"
Genel değerlendirmesinde Eryılmaz, "Altın ve gümüş yükseliyor diye bu koşullarda temkinli olmak gerekiyor. Çok yüklü pozisyon almak riskli olabilir"
Piyasaların tamamen haber akışına bağlı hareket ettiğini belirten Eryılmaz, özellikle savaş ve diplomasi başlıklarının fiyatlamaları hızlı şekilde değiştirdiğini söyledi:
“Haber akışlarına oldukça duyarlıyız. Altın belli dirençleri geçemiyor. Gümüş ise daha hızlı hareket ediyor.”