Kurban Bayramı öncesi 4000 lira ikramiye bekleyen emekli vatandaşlar için Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan gün gün ödeme listesi geldi. Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik dilekçesi verilmesi gereken son tarih hakkında açıklama yapan Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a merak edilen tüm detayları ve kalem kalem yeni zam hesaplarını açıkladı. Uzman isim, Mayıs ayında başvuru yapanların bu ödemeden faydalanamayacağını dile getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emin Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için tek tek tarih verdi Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek 4000 TL'lik ikramiyelerin ödeme tarihleri ve EYT'lilerin bu ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan açıklamalar yapıldı. Kurban Bayramı ikramiyeleri 4000 TL olarak ödenecek ve bayramdan bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor. Mayıs ayı içerisinde emeklilik dilekçesi verenler bayram ikramiyesinden faydalanamayacak; 30 Nisan 2026'ya kadar dilekçe verilmesi gerekiyordu. EYT'li emekliler, diğer emeklilerle aynı mevzuata tabi oldukları için 4000 TL'lik bayram ikramiyelerini alabileceklerdir. Emekli maaş ve ikramiye ödeme takvimleri SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için farklılık göstermektedir.

Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Çalışma Bakanlığı'ndan gelen son sinyaller ışığında, 4.000 TL’lik ikramiyelerin hangi tarihlerde hesaplara yatmasını bekliyorsunuz? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için kademeli bir takvim mi uygulanacak?

Emin Yılmaz: Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin artış olmadan aynı şekilde 4.000 TL üzerinden ödeneceği ile ilgili bir detay vermişti. Bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ile ilgili bir çalışma yapılacağını söylemişti. 2018 yılından bu yana dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenli olarak ödenen ikramiyelerin ödenmesi ile ilgili yasada net bir tarih olmadığı için önceki dönemlerde ödeme takvimlerine bakmamız gerekiyor. Burada da genelde bayramdan bir hafta önce ödendiğini tespit ediyoruz.

Bu sene Kurban Bayramı’mız 27 Mayıs 2026 Çarşamba ile 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe denk geliyor. Bir hafta öncesine gittiğimiz zaman ise 18 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir. Sosyal Güvenlik takvimini şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman emekli maaş ödemelerinin SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için 17’sinden itibaren başladığı hemen aklımıza geliyor. Bu da demek oluyor ki bu sene bayram ikramiyelerinin emekli maaşlarına ilave edilip ödeneceğini tahmin ediyorum.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

2026 Mayıs Ayı Tahmini Emekli Maaşı / İkramiye Ödeme Takvimi

SSK (4A): Her ayın 17-26’sı arasında, tahsis numarasının son hanesine göre ödenir.

Bağ-Kur (4B): Her ayın 25-28’i arasında ödenir.

Emekli Sandığı (4C): Genellikle ayın 1’i ile 5’i arasında maaşlarını alırlar.

Kurum Ödeme Dönemi (Mayıs 2026 Tahmini) Ödeme Kriteri SSK (4A) Her ayın 17-26'sı arasında Tahsis numarasının son hanesine göre Bağ-Kur (4B) Her ayın 25-28'i arasında Belirtilmemiş (Genel dönem) Emekli Sandığı (4C) Genellikle ayın 1'i ile 5'i arasında Belirtilmemiş (Genel dönem)

Biraz daha detay vermek gerekirse;

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK (4A) emeklilerimizde:

Son rakam 9: Ayın 17’si

Son rakam 7: Ayın 18’i

Son rakam 5: Ayın 19’u

Son rakam 3: Ayın 20’si

Son rakam 1: Ayın 21’i

Son rakam 8: Ayın 22’si

Son rakam 6: Ayın 23’ü

Son rakam 4: Ayın 24’ü

Son rakam 2: Ayın 25’i

Son rakam 0: Ayın 26’sı ödenmektedir.

Tahsis Numarası Son Hane Ödeme Günü 9 Ayın 17'si 7 Ayın 18'i 5 Ayın 19'u 3 Ayın 20'si 1 Ayın 21'i 8 Ayın 22'si 6 Ayın 23'ü 4 Ayın 24'ü 2 Ayın 25'i 0 Ayın 26'sı

Bağ-Kur (4B) için tahsis numarasına göre:

Son rakam 9, 7, 5 ise: Her ayın 25’i

Son rakam 3, 1 ise: Her ayın 26’sı

Son rakam 8, 6, 4 ise: Her ayın 27’si

Son rakam 2, 0 ise: Her ayın 28’inde ödemeler tamamlanmaktadır.

Bağ-Kur (4B) Tahsis Numarası Son Rakamı Ödeme Tarihi 9, 7, 5 Her ayın 25’i 3, 1 Her ayın 26’sı 8, 6, 4 Her ayın 27’si 2, 0 Her ayın 28’i

Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağı kanaatindeyim.

O TARİHİ KAÇIRAN İKRAMİYE ALAMAYACAK

Bayram ikramiyesinden faydalanabilmek için emeklilik dilekçesinin en geç hangi tarihte verilmiş olması gerekiyor?

Emin Yılmaz: Sosyal Güvenlik sistemimizde kanundan gelen şartları yerine getirdiğiniz zaman takip eden ay itibarıyla emekli maaşları ödenmektedir. Dolayısıyla bayram ikramiyesi almak için 30 Nisan 2026 tarihinin sonuna kadar emekli tahsis talep dilekçenizi vermeniz gerekmekteydi. Eğer 2026 Mayıs ayı içerisinde emeklilik dilekçesini verir iseniz maalesef bayram ikramiyesinden faydalanamazsınız.

EYT kapsamında olup süreci devam edenler bu ödemeden yararlanabilecek mi?

Emin Yılmaz: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, 2023 Mart ayında 7438 sayılı yasa ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanlarla ilgili yapılan, emeklilik yaşıyla alakalı yasal bir düzenlemedir.

EYT’li emeklilerimizin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri, diğer dönemlerde emekli olan vatandaşlarımızdan farklı bir mevzuata tabi değildir. Bu sebepten dolayı SGK’dan maaş alan tüm emekli ve hak sahipleri 4.000 TL’lik bayram ikramiyelerini alabileceklerdir.