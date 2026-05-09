Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. TÜİK'in Nisan ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak netleşti. SSK, BAĞ-KUR ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Peki masadaki senaryolara göre kim ne kadar zam alacak? Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak zam oranlarını hesapladı.

HABERİN ÖZETİ Emekli ve memur için Temmuz zammı ne kadar olacak? Emin Yılmaz tek tek hesapladı Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayındaki maaş zammına çevrilirken, TÜİK'in Nisan ayı verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak netleşti ve Mayıs-Haziran verileriyle kesinleşecek zam oranları farklı senaryolarla hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngörülen 6 aylık enflasyon artışı tahmini %18,50 olup, bu durumda 20.000 TL en düşük emekli maaşı 23.700 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alındığında, tahmini %18,50'lik artışla en düşük memur emeklisi maaşı 31.724 TL'ye ulaşacak. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine göre farklı senaryolarda en düşük emekli maaşının 23.622 TL ile 24.560 TL arasında değişebileceği öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için de farklı enflasyon senaryolarına göre zamlı maaş tahminleri sunuluyor. Vatandaşlık maaşı modelinin yıl sonuna kadar daha net hale geleceği düşünülüyor.

Yılmaz, en düşük emekli maaşının zam sonrası ne kadar olacağına ilişkin öngörülerini paylaşırken, vatandaşlık maaşıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ne kadar zam bekliyorsunuz?

Emin Yılmaz: Sizlerin de bildiği gibi emeklilerimiz yılda iki defa maaş farklarını enflasyon (TÜFE) oranında almaktadır. Nisan ayı için açıklanan %4,18’lik veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin şu ana kadar oluşan zam farkı %14,64 olarak netleşmiş bulunmaktadır. Enflasyon tablosu şu şekilde güncellenmiştir:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Verileri – 2026

Ay Aylık % Bir Önceki Yıl Sonuna Göre % Yıllık Enflasyon % Ocak 4,84 4,84 30,65 Şubat 2,96 7,95 31,53 Mart 2,18 10,04 30,87 Nisan 4,18 14,64 32,37

Aylık bazda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de bulunmaktadır. Nisan ayında yayımlanan anket baz alındığında tablo şu şekilde oluşmaktadır:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Tahmini – 2026

Ay Aylık % Bir Önceki Yıl Sonuna Göre % Durum Ocak 4,84 4,84 Kesinleşti Şubat 2,96 7,95 Kesinleşti Mart 2,18 10,04 Kesinleşti Nisan 4,18 14,64 Kesinleşti Mayıs 1,82 16,73 Kesinleşmedi – M.B. Piyasa Katılımcıları (Nisan) Anketi baz alınmıştır Haziran 1,52 18,50 Tahmini

Bu tahmine göre %18,50 oranındaki artış üzerinden hesaplandığında, 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı yasal bir düzenleme yapılması halinde yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselecektir.

Temmuz ayında memur emeklisi için zam oranı öngörünüz nedir?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerimiz açısından toplu sözleşme maaş belirlemede en önemli etkendir. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında iki yıllık süreç için altışar aylık dönemler halinde belirlenen oranlar uygulanmaktadır.

Tahmini %18,50’lik enflasyon verisinden %11’lik toplu sözleşme kısmı çıkarıldığında yaklaşık %6,76 enflasyon farkı oluşmaktadır. Bunun üzerine 2026 yılı ikinci dönem toplu sözleşme artışı olan %7 ilave edildiğinde toplam artış oranı yaklaşık %14,23 seviyesine ulaşmaktadır.

Maaş Türü Güncel Maaş Tahmini Zamlı Maaş (%14,23) Memur emeklisi (en düşük) 27.772 TL 31.724 TL Memur (bekâr) 58.305 TL 66.602 TL Memur (evli) 61.890 TL 70.697 TL

Temmuz ayında kesinleşecek farklı enflasyon senaryolarına göre düşünürsek emeklilerimize gelecek olan maaş farkları ne kadar olacak?

Emin Yılmaz: Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerimize verilecek maaş farkları da kesinleşecektir. Ancak mevcut veriler üzerinden farklı senaryolarla şu şekilde bir tahminde bulunabiliriz:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Tahmini Senaryoları – 2026

Ay %1,5 %2 %2,5 %3 %3,5 Ocak 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 Şubat 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 Mart 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 Nisan 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 Mayıs 16,36 16,93 17,51 18,08 18,65 Haziran 18,11 19,27 20,45 21,62 22,80

Bu veriler ışığında olası en düşük emekli maaşı:

Senaryo Tahmini Enflasyon 20.000 TL Maaşın Yeni Hali Mayıs-Haziran %1,5 23.622 TL Mayıs-Haziran %2 23.854 TL Mayıs-Haziran %2,5 24.090 TL Mayıs-Haziran %3 24.324 TL Mayıs-Haziran %3,5 24.560 TL

Memur ve memur emeklisindeki durum ne şekilde olacaktır?

Maaş Türü Güncel Maaş %1,5 Senaryosu %2 Senaryosu %2,5 Senaryosu %3 Senaryosu %3,5 Senaryosu Kümülatif toplu sözleşme farkı — %13,98 %14,97 %16,11 %17,24 %18,37 Memur emeklisi 27.772 TL 31.654 TL 31.929 TL 32.246 TL 32.560 TL 32.874 TL Memur (bekâr) 58.305 TL 66.456 TL 67.033 TL 67.698 TL 68.357 TL 69.016 TL Memur (evli) 61.890 TL 70.542 TL 71.155 TL 71.860 TL 72.560 TL 73.259 TL

En düşük emekli maaşının 23.000 TL – 25.000 TL bandına çekilmesi yönündeki beklentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümetin bu konuda bir “seyyanen zam” veya “taban aylık düzenlemesi” yapmasını bekliyor musunuz?

Emin Yılmaz: Taban aylık dediğimiz uygulama, kök aylıklara ilave edilen ve Hazine destekli olarak verilen 20.000 TL’lik maaş kriteridir. Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi yasal bir düzenlemeyle kesinleşecek enflasyon verisi doğrultusunda artırılacağı kanaatindeyim.

Zaten mevcut göstergeler doğrultusunda altı aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının 23 bin TL bandına geleceğini şimdiden öngörebiliriz.

VATANDAŞLIK MAAŞI YOLDA

Farklı bir açıdan değerlendirecek olursak, vatandaşlık maaşı kriteri netleştiğinde bu uygulamanın farklılaşacağını düşünüyorduk. Ancak dünyada yükselen enflasyon, İran–Amerika–İsrail gerilimi nedeniyle oluşabilecek petrol krizleri, Rusya–Ukrayna savaşı kaynaklı ekonomik baskılar ve erken seçim ihtimali gibi başlıklar göz önünde bulundurulduğunda yalnızca emeklilere yönelik bir düzenleme yapılmayacağı kanaatindeyim.

İktidar partisinin bu yılı “Aile Yılı” ilan etmesi ve her eve en az bir asgari ücret girmesi yönündeki politikaları dikkate alındığında, yıl sonuna kadar vatandaşlık maaşı modelinin daha net hale geleceğini düşünüyorum.