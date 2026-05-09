Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli ve memur için Temmuz zammı ne kadar olacak? Emin Yılmaz tek tek hesapladı

Temmuz zammı öncesi emekli ve memur maaşlarına ilişkin tüm senaryolar netleşmeye başladı. TÜİK'in Nisan ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak netleşti. Peki, Mayıs ve Haziran verileri sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kime ne kadar zam gelecek? Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak zam oranlarını tek tek hesapladı.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. TÜİK'in Nisan ayı verileriyle birlikte 4 aylık yüzde 14,64 olarak netleşti. SSK, BAĞ-KUR ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Peki masadaki senaryolara göre kim ne kadar zam alacak? Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak zam oranlarını hesapladı.

Yılmaz, en düşük emekli maaşının zam sonrası ne kadar olacağına ilişkin öngörülerini paylaşırken, vatandaşlık maaşıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ne kadar zam bekliyorsunuz?

Emin Yılmaz: Sizlerin de bildiği gibi emeklilerimiz yılda iki defa maaş farklarını enflasyon (TÜFE) oranında almaktadır. Nisan ayı için açıklanan %4,18’lik veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin şu ana kadar oluşan zam farkı %14,64 olarak netleşmiş bulunmaktadır. Enflasyon tablosu şu şekilde güncellenmiştir:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Verileri – 2026

AyAylık %Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %Yıllık Enflasyon %
Ocak4,844,8430,65
Şubat2,967,9531,53
Mart2,1810,0430,87
Nisan4,1814,6432,37

Aylık bazda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de bulunmaktadır. Nisan ayında yayımlanan anket baz alındığında tablo şu şekilde oluşmaktadır:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Tahmini – 2026

AyAylık %Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %Durum
Ocak4,844,84Kesinleşti
Şubat2,967,95Kesinleşti
Mart2,1810,04Kesinleşti
Nisan4,1814,64Kesinleşti
Mayıs1,8216,73Kesinleşmedi – M.B. Piyasa Katılımcıları (Nisan) Anketi baz alınmıştır
Haziran1,5218,50Tahmini

Bu tahmine göre %18,50 oranındaki artış üzerinden hesaplandığında, 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı yasal bir düzenleme yapılması halinde yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselecektir.

Temmuz ayında memur emeklisi için zam oranı öngörünüz nedir?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerimiz açısından toplu sözleşme maaş belirlemede en önemli etkendir. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında iki yıllık süreç için altışar aylık dönemler halinde belirlenen oranlar uygulanmaktadır.

Tahmini %18,50’lik enflasyon verisinden %11’lik toplu sözleşme kısmı çıkarıldığında yaklaşık %6,76 enflasyon farkı oluşmaktadır. Bunun üzerine 2026 yılı ikinci dönem toplu sözleşme artışı olan %7 ilave edildiğinde toplam artış oranı yaklaşık %14,23 seviyesine ulaşmaktadır.

Maaş TürüGüncel MaaşTahmini Zamlı Maaş (%14,23)
Memur emeklisi (en düşük)27.772 TL31.724 TL
Memur (bekâr)58.305 TL66.602 TL
Memur (evli)61.890 TL70.697 TL

Temmuz ayında kesinleşecek farklı enflasyon senaryolarına göre düşünürsek emeklilerimize gelecek olan maaş farkları ne kadar olacak?

Emin Yılmaz: Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerimize verilecek maaş farkları da kesinleşecektir. Ancak mevcut veriler üzerinden farklı senaryolarla şu şekilde bir tahminde bulunabiliriz:

TÜİK Enflasyon (TÜFE) Tahmini Senaryoları – 2026

Ay%1,5%2%2,5%3%3,5
Ocak4,844,844,844,844,84
Şubat7,957,957,957,957,95
Mart10,0410,0410,0410,0410,04
Nisan14,6414,6414,6414,6414,64
Mayıs16,3616,9317,5118,0818,65
Haziran18,1119,2720,4521,6222,80

Bu veriler ışığında olası en düşük emekli maaşı:

SenaryoTahmini Enflasyon20.000 TL Maaşın Yeni Hali
Mayıs-Haziran%1,523.622 TL
Mayıs-Haziran%223.854 TL
Mayıs-Haziran%2,524.090 TL
Mayıs-Haziran%324.324 TL
Mayıs-Haziran%3,524.560 TL

Memur ve memur emeklisindeki durum ne şekilde olacaktır?

Maaş TürüGüncel Maaş%1,5 Senaryosu%2 Senaryosu%2,5 Senaryosu%3 Senaryosu%3,5 Senaryosu
Kümülatif toplu sözleşme farkı%13,98%14,97%16,11%17,24%18,37
Memur emeklisi27.772 TL31.654 TL31.929 TL32.246 TL32.560 TL32.874 TL
Memur (bekâr)58.305 TL66.456 TL67.033 TL67.698 TL68.357 TL69.016 TL
Memur (evli)61.890 TL70.542 TL71.155 TL71.860 TL72.560 TL73.259 TL
En düşük emekli maaşının 23.000 TL – 25.000 TL bandına çekilmesi yönündeki beklentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümetin bu konuda bir “seyyanen zam” veya “taban aylık düzenlemesi” yapmasını bekliyor musunuz?

Emin Yılmaz: Taban aylık dediğimiz uygulama, kök aylıklara ilave edilen ve Hazine destekli olarak verilen 20.000 TL’lik maaş kriteridir. Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi yasal bir düzenlemeyle kesinleşecek enflasyon verisi doğrultusunda artırılacağı kanaatindeyim.

Zaten mevcut göstergeler doğrultusunda altı aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının 23 bin TL bandına geleceğini şimdiden öngörebiliriz.

VATANDAŞLIK MAAŞI YOLDA

Farklı bir açıdan değerlendirecek olursak, vatandaşlık maaşı kriteri netleştiğinde bu uygulamanın farklılaşacağını düşünüyorduk. Ancak dünyada yükselen enflasyon, İran–Amerika–İsrail gerilimi nedeniyle oluşabilecek petrol krizleri, Rusya–Ukrayna savaşı kaynaklı ekonomik baskılar ve erken seçim ihtimali gibi başlıklar göz önünde bulundurulduğunda yalnızca emeklilere yönelik bir düzenleme yapılmayacağı kanaatindeyim.

İktidar partisinin bu yılı “Aile Yılı” ilan etmesi ve her eve en az bir asgari ücret girmesi yönündeki politikaları dikkate alındığında, yıl sonuna kadar vatandaşlık maaşı modelinin daha net hale geleceğini düşünüyorum.

