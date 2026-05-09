Emekli ve memur için Temmuz zammı ne kadar olacak? Emin Yılmaz tek tek hesapladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayına çevrildi. TÜİK'in Nisan ayı verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak netleşti. SSK, BAĞ-KUR ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Peki masadaki senaryolara göre kim ne kadar zam alacak? Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayarak zam oranlarını hesapladı.
Yılmaz, en düşük emekli maaşının zam sonrası ne kadar olacağına ilişkin öngörülerini paylaşırken, vatandaşlık maaşıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte detaylar...
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ne kadar zam bekliyorsunuz?
Emin Yılmaz: Sizlerin de bildiği gibi emeklilerimiz yılda iki defa maaş farklarını enflasyon (TÜFE) oranında almaktadır. Nisan ayı için açıklanan %4,18’lik veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin şu ana kadar oluşan zam farkı %14,64 olarak netleşmiş bulunmaktadır. Enflasyon tablosu şu şekilde güncellenmiştir:
|Ay
|Aylık %
|Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %
|Yıllık Enflasyon %
|Ocak
|4,84
|4,84
|30,65
|Şubat
|2,96
|7,95
|31,53
|Mart
|2,18
|10,04
|30,87
|Nisan
|4,18
|14,64
|32,37
Aylık bazda Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de bulunmaktadır. Nisan ayında yayımlanan anket baz alındığında tablo şu şekilde oluşmaktadır:
|Ay
|Aylık %
|Bir Önceki Yıl Sonuna Göre %
|Durum
|Ocak
|4,84
|4,84
|Kesinleşti
|Şubat
|2,96
|7,95
|Kesinleşti
|Mart
|2,18
|10,04
|Kesinleşti
|Nisan
|4,18
|14,64
|Kesinleşti
|Mayıs
|1,82
|16,73
|Kesinleşmedi – M.B. Piyasa Katılımcıları (Nisan) Anketi baz alınmıştır
|Haziran
|1,52
|18,50
|Tahmini
Bu tahmine göre %18,50 oranındaki artış üzerinden hesaplandığında, 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı yasal bir düzenleme yapılması halinde yaklaşık 23.700 TL seviyesine yükselecektir.
Temmuz ayında memur emeklisi için zam oranı öngörünüz nedir?
Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerimiz açısından toplu sözleşme maaş belirlemede en önemli etkendir. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında iki yıllık süreç için altışar aylık dönemler halinde belirlenen oranlar uygulanmaktadır.
Tahmini %18,50’lik enflasyon verisinden %11’lik toplu sözleşme kısmı çıkarıldığında yaklaşık %6,76 enflasyon farkı oluşmaktadır. Bunun üzerine 2026 yılı ikinci dönem toplu sözleşme artışı olan %7 ilave edildiğinde toplam artış oranı yaklaşık %14,23 seviyesine ulaşmaktadır.
|Maaş Türü
|Güncel Maaş
|Tahmini Zamlı Maaş (%14,23)
|Memur emeklisi (en düşük)
|27.772 TL
|31.724 TL
|Memur (bekâr)
|58.305 TL
|66.602 TL
|Memur (evli)
|61.890 TL
|70.697 TL
Temmuz ayında kesinleşecek farklı enflasyon senaryolarına göre düşünürsek emeklilerimize gelecek olan maaş farkları ne kadar olacak?
Emin Yılmaz: Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emeklilerimize verilecek maaş farkları da kesinleşecektir. Ancak mevcut veriler üzerinden farklı senaryolarla şu şekilde bir tahminde bulunabiliriz:
|Ay
|%1,5
|%2
|%2,5
|%3
|%3,5
|Ocak
|4,84
|4,84
|4,84
|4,84
|4,84
|Şubat
|7,95
|7,95
|7,95
|7,95
|7,95
|Mart
|10,04
|10,04
|10,04
|10,04
|10,04
|Nisan
|14,64
|14,64
|14,64
|14,64
|14,64
|Mayıs
|16,36
|16,93
|17,51
|18,08
|18,65
|Haziran
|18,11
|19,27
|20,45
|21,62
|22,80
|Senaryo
|Tahmini Enflasyon
|20.000 TL Maaşın Yeni Hali
|Mayıs-Haziran
|%1,5
|23.622 TL
|Mayıs-Haziran
|%2
|23.854 TL
|Mayıs-Haziran
|%2,5
|24.090 TL
|Mayıs-Haziran
|%3
|24.324 TL
|Mayıs-Haziran
|%3,5
|24.560 TL
Memur ve memur emeklisindeki durum ne şekilde olacaktır?
|Maaş Türü
|Güncel Maaş
|%1,5 Senaryosu
|%2 Senaryosu
|%2,5 Senaryosu
|%3 Senaryosu
|%3,5 Senaryosu
|Kümülatif toplu sözleşme farkı
|—
|%13,98
|%14,97
|%16,11
|%17,24
|%18,37
|Memur emeklisi
|27.772 TL
|31.654 TL
|31.929 TL
|32.246 TL
|32.560 TL
|32.874 TL
|Memur (bekâr)
|58.305 TL
|66.456 TL
|67.033 TL
|67.698 TL
|68.357 TL
|69.016 TL
|Memur (evli)
|61.890 TL
|70.542 TL
|71.155 TL
|71.860 TL
|72.560 TL
|73.259 TL
En düşük emekli maaşının 23.000 TL – 25.000 TL bandına çekilmesi yönündeki beklentiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hükümetin bu konuda bir “seyyanen zam” veya “taban aylık düzenlemesi” yapmasını bekliyor musunuz?
Emin Yılmaz: Taban aylık dediğimiz uygulama, kök aylıklara ilave edilen ve Hazine destekli olarak verilen 20.000 TL’lik maaş kriteridir. Bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi yasal bir düzenlemeyle kesinleşecek enflasyon verisi doğrultusunda artırılacağı kanaatindeyim.
Zaten mevcut göstergeler doğrultusunda altı aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının 23 bin TL bandına geleceğini şimdiden öngörebiliriz.
Farklı bir açıdan değerlendirecek olursak, vatandaşlık maaşı kriteri netleştiğinde bu uygulamanın farklılaşacağını düşünüyorduk. Ancak dünyada yükselen enflasyon, İran–Amerika–İsrail gerilimi nedeniyle oluşabilecek petrol krizleri, Rusya–Ukrayna savaşı kaynaklı ekonomik baskılar ve erken seçim ihtimali gibi başlıklar göz önünde bulundurulduğunda yalnızca emeklilere yönelik bir düzenleme yapılmayacağı kanaatindeyim.
İktidar partisinin bu yılı “Aile Yılı” ilan etmesi ve her eve en az bir asgari ücret girmesi yönündeki politikaları dikkate alındığında, yıl sonuna kadar vatandaşlık maaşı modelinin daha net hale geleceğini düşünüyorum.