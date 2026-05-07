Türkiye, Afrika Boynuzu’nda dengeleri değiştirdi: Doç. Dr. Hasan Bardakçı, çok katmanlı gizli planı anlattı

Türkiye, Afrika Boynuzu’nda sadece bir yardım koridoru değil, küresel sistemin kurallarını belirleyen bir güç haline geldi. Peki Mogadişu’daki kalıcı askeri varlıktan Somali açıklarındaki sismik enerji aramalarına kadar uzanan bu çok katmanlı strateji, Türkiye’ye hangi kapıları açıyor?

Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

(Görseller AI ile temsili hazırlanmıştır)

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Şöyle okumak lazım: Türkiye artık Afrika Boynuzu’nda sadece yardım yapan bir ülke değil, oyun kuran bir aktör. Özellikle Somali üzerinden inşa edilen model; diplomasi, ticaret, askeri iş birliği ve insani yardımı aynı anda yürüten bütüncül bir strateji.

Mogadişu’daki varlığımız geçici değil. Büyükelçilikten askeri üsse, altyapı projelerinden eğitime kadar çok katmanlı bir yapı kurduk. Bu da bize bölgede kalıcılık sağlıyor. Açık söyleyeyim: Türkiye Afrika’da “gelip giden” değil, “yerleşen” bir güç haline geldi.

Afrika Boynuzu, küresel ticaretin kalbi sayılan Babu'l Mendeb Boğazı'nın giriş kapısı. Türkiye’nin burada kurduğu iş birlikleri, Türkiye'ye neler kazandırıyor?

Babu’l Mendeb boğazı da dünya ticaretinin kilit noktalarından biri. Küresel ticaretin yaklaşık %10-12’si buradan geçiyor.

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Türkiye burada aslında üç şey kazanıyor:

Birincisi, ticaret yollarının güvenliği.

İkincisi, jeopolitik derinlik. Yani Doğu Akdeniz’den Hint Okyanusu’na uzanan bir etki alanı.

Üçüncüsü ise enerji güvenliği.

Bu bölgede olan, sadece bölgesel güç olmaz; küresel sistemde söz sahibi olur.

Çok net bir şey söyleyeyim: Afrika Boynuzu’nda varlık göstermek, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak demektir. Türkiye şu anda burada sadece pozisyon almıyor, geleceğe yatırım yapıyor. Çünkü bu bölgeyi anlayan ve yöneten ülkeler; ticareti, enerjiyi ve jeopolitiği birlikte yönetir.

Türkiye ve Somali arasındaki sismik araştırma ve hidrokarbon arama anlaşmaları hakkında bilgi verir misiniz?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Bu anlaşmalar çok kritik. Çünkü Türkiye ilk kez kendi sınırları dışında enerji arayan bir ülke konumuna geçiyor.

Somali açıklarında yapılan sismik çalışmalar henüz keşif aşamasında ama potansiyel yüksek. Eğer burada ciddi bir rezerv bulunursa, bu Türkiye için oyun değiştirici olur.

Bu sadece enerji meselesi değil. Aynı zamanda Türkiye’nin enerji jeopolitiğinde aktif bir oyuncuya dönüşmesi demek.

Türkiye’nin Somali ve Aden Körfezi’ndeki askeri varlığı ne boyutta?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Oldukça güçlü ve stratejik. Somali’deki askeri üssümüz, yani TURKSOM, Türkiye’nin yurt dışındaki en önemli askeri varlıklarından biri.

Bunun yanında Aden körfezi hattında Türk Deniz Kuvvetleri aktif görev yapıyor. Sadece varlık göstermek değil, sahada düzen kuran bir aktörüz. Eğitim veriyoruz, operasyonlara katılıyoruz ve bölgesel güvenliğe doğrudan katkı sağlıyoruz.

Hibrit tehditlerin arttığı bu dönemde, TCG gemilerimizin sadece Somali için değil, dünya ticaretinin %10-12'sinin geçtiği bu rotada caydırıcılığı ne boyutta?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: TCG gemilerimizin Dünya ticaretinin %10-12'sinin geçtiği bu rotada tehditleri caydırıcılığı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle TCG Anadolu gibi platformlar bu caydırıcılığı ciddi şekilde yukarı taşıdı.

Şunu unutmamak lazım: Bu hat sadece Somali için değil, dünya ekonomisi için kritik. Türk donanması burada sadece askeri güç değil, aynı zamanda ticaretin sigortası gibi çalışıyor.

Caydırıcılık dediğimiz şey sadece silah değil; güven üretme kapasitesidir. Türkiye şu anda o güveni sağlayan ülkelerden biri.

Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki varlığı, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörlerin bölgedeki geleneksel etkisini nasıl etkiliyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri uzun süredir bölgede etkili aktörler. Ama Türkiye farklı bir modelle geliyor. Sadece ekonomik çıkar odaklı değil; insani, askeri ve kurumsal destek içeren bir yaklaşım sunuyor.

Bu yüzden yerel halk nezdinde daha fazla kabul görüyor. Açıkçası Türkiye, bölgede alternatif bir güç merkezi oluşturmuş durumda.

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki öncelikleri neler olacak?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Üç temel başlık öne çıkacak:

Birincisi enerji. Somali başta olmak üzere doğal kaynaklara yönelik yatırımlar artacak.

İkincisi deniz güvenliği. Kızıldeniz-Aden körfezu hattında daha kalıcı bir askeri varlık göreceğiz.

Üçüncüsü ise ticaret ve lojistik koridorlar.

Türkiye bu bölgede sadece var olmak istemiyor; sistemi şekillendirmek istiyor.