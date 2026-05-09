Alkollü kadın direksiyon başında yakalandı: İşlem yapılınca sinir krizi geçirdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde trafik polisleri uygulamada bir otomobil durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Alkollü kadın, polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken sinir krizi geçirip zorluk çıkarırken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

