İzmir genelinde farklı ilçelerde planlanan bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler bazı bölgelerde kısa süreli uygulanırken bazı mahallelerde ise gün boyu sürecek çalışmalar yapılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10-11 Mayıs 2026 İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir genelinde 9, 10 ve 11 Mayıs 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! Kesintiler 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 9 Mayıs! Kesintiler farklı ilçelerde ve mahallelerde farklı saat aralıklarında gerçekleşecektir. İzmir elektrik kesintisi 9 Mayıs! Bazı bölgelerde kısa süreli, bazı bölgelerde ise gün boyu sürecek çalışmalar yapılacaktır. Kesinti ID numaraları ile detaylı bilgilere ulaşılabilir. Planlanan kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10-11 MAYIS

BAYINDIR

09 Mayıs 2026 tarihinde, 10.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID numarası 3695153’tür. Kızıloba, Fatih, Demircilik, Camii, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Bıyıklar, Lütuflar, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızılkeçili, Zeytinova, Yusuflu, Yakacık, Turan, Sarıyurt, Yeni, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay ve Hacı İbrahim mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Havuzbaşı Mahallesi’nde, 3700548 ID numaralı kesinti planlanmıştır. Aynı gün Dereköy, Ergenli, Hisarlık, Kızıloba, Sarıyurt ve Alankıyı mahallelerinde 3700552 ID numaralı çalışma yapılacaktır. Dernekli, Osmanlar ve Balcılar mahallelerinde ise 11.00 ile 17.00 saatleri arasında 3700559 ID numaralı kesinti uygulanacaktır. Hisarlık Mahallesi’nde 09.30 ile 16.00 saatleri arasında 3700591 ID numaralı bakım çalışması yapılacaktır.

ALİAĞA

09 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Çaltılıdere ve Yalı mahallelerinde şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti ID numaraları 3699860 ve 3699865’tir.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde 3698341 ID numaralı planlı kesinti uygulanacaktır.

BUCA

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde 3699728 ID numaralı kesinti planlanmıştır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 08.00 ile 11.00 saatleri arasında Karacaağaç, Zafer, 29 Ekim, Adatepe, Kırklar, Doğancılar, Belenbaşı, Yıldızlar ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti ID numaraları 3699130, 3700493 ve 3700495’tir.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kozağaç Mahallesi’nde 3699606 ID numaralı kesinti uygulanacaktır.

BORNOVA

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Gürpınar ve Egemenlik mahallelerinde 3699728 ID numaralı elektrik kesintisi planlanmıştır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 08.00 ile 11.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde 3700495 ID numaralı kesinti yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Egemenlik Mahallesi’nde 3700640 ve 3700649 ID numaralı çalışmalar nedeniyle kesinti olacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi’nde 3700705 ID numaralı kesinti uygulanacaktır.

ÇİĞLİ

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Balatçık Mahallesi’nde 3700340 ID numaralı kesinti planlanmıştır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Balatçık Mahallesi’nde 3700690 ID numaralı bakım çalışması yapılacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde 3700578 ID numaralı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

09 Mayıs 2026 tarihinde, Limontepe, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Gazi ve Umut mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında 3699719 ID numaralı kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gazi, Cennetçeşme, Ali Fuat Erden, Yüzbaşı Şerafettin ve Limontepe mahallelerinde 3699726 ID numaralı kesinti planlanmıştır. 14.00 ile 14.30 saatleri arasında ise Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Umut, Limontepe ve Gazi mahallelerinde 3699721 ID numaralı çalışma yapılacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Salih Omurtak ve Maliyeciler mahallelerinde 3700701 ve 3700702 ID numaralı kesintiler uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bahçelievler ve Bahariye mahallelerinde 3699916 ve 3699919 ID numaralı kesintiler planlanmıştır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bahçelievler ve Bahariye mahallelerinde 3699930 ve 3699932 ID numaralı çalışmalar yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Yalı, Atakent ve Şemikler mahallelerinde 3700618 ve 3700619 ID numaralı kesintiler uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çambel, Aşağıkızılca, Akalan, Mehmet Akif Ersoy, Yukarıkızılca Merkez ve Sütçüler mahallelerinde 3698977 ve 3699839 ID numaralı kesintiler planlanmıştır. Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Sütçüler Mahallesi’nde 3699773 ID numaralı kesinti olacaktır.

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Armutlu Hürriyet ve Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 3699853 ID numaralı çalışma yapılacaktır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Aşağıkızılca ve Armutlu Hürriyet mahallelerinde 3700574 ID numaralı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde 3700584 ID numaralı kesinti olacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere mahallelerinde 3700559 ID numaralı çalışma yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Bağyurdu Yeni, Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Kemal Atatürk, Ören Egemen, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere ve Yiğitler mahallelerinde 3700591 ID numaralı kesinti planlanmıştır.

KONAK

10 Mayıs 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Yıldız, Akdeniz, Fatih, Fevzi Paşa, Uğur, Konak, Kahraman Mescit, İsmet Kaptan, Güzelyurt, Güneş, Namık Kemal, Odunkapı, Sümer, Türkyılmaz ve Yeşiltepe mahallelerinde 3700531 ID numaralı kesinti olacaktır.

Aynı gün 18.00 ile 18.30 saatleri arasında Konak, Yıldız, Yeşiltepe, Uğur, Türkyılmaz, Sümer, Odunkapı, Namık Kemal, Kahraman Mescit, İsmet Kaptan, Güzelyurt, Güneş, Fevzi Paşa, Fatih ve Akdeniz mahallelerinde 3700532 ID numaralı kesinti uygulanacaktır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 01.30 ile 01.45 saatleri arasında Oğuzlar, Kocakapı ve Hilal mahallelerinde 3700535 ID numaralı kesinti yapılacaktır. Aynı bölgelerde 18.30 ile 18.45 saatleri arasında 3700537 ID numaralı çalışma planlanmıştır.

01.45 ile 02.00 saatleri arasında Oğuzlar, Akarcalı, Ballıkuyu, Etiler ve Kocakapı mahallelerinde 3700541 ID numaralı kesinti olacaktır. Aynı bölgelerde 18.45 ile 19.00 saatleri arasında 3700544 ID numaralı kesinti uygulanacaktır.

02.00 ile 02.15 saatleri arasında Kadifekale, Yeni, Ülkü, Tuzcu, Süvari, Oğuzlar, Kubilay, Kosova, Ali Reis, Altay, Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler ve İmariye mahallelerinde 3700547 ID numaralı kesinti yapılacaktır. Aynı bölgelerde 19.00 ile 19.15 saatleri arasında 3700549 ID numaralı çalışma uygulanacaktır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İsmet Kaptan, Konak, Yenigün ve Akdeniz mahallelerinde 3700550, 3700553 ve 3700555 ID numaralı kesintiler planlanmıştır.

MENDERES

10 Mayıs 2026 tarihinde, 08.00 ile 11.00 saatleri arasında Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet ve Kısık mahallelerinde 3699130 ve 3700495 ID numaralı kesintiler uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yılanlı Mahallesi’nde 3699722 ID numaralı kesinti planlanmıştır. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yolüstü, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Hürriyet, Zafer ve Ocaklı mahallelerinde 3699731 ID numaralı kesinti uygulanacaktır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tosunlar Mahallesi’nde 3700491 ID numaralı çalışma yapılacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kayaköy, Yusufdere ve Tosunlar mahallelerinde 3700496 ve 3700528 ID numaralı kesintiler planlanmıştır. Aynı gün 09.15 ile 15.15 saatleri arasında Cevizalan, Üçkonak, Kutlubeyler ve Bucak mahallelerinde 3700501 ID numaralı kesinti olacaktır.

SELÇUK

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Belevi Mahallesi’nde 3699783 ID numaralı kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Çamlık, Havutçulu, Gökçealan, 14 Mayıs, Cumhuriyet, Sultaniye ve Acarlar mahallelerinde 3699789 ID numaralı kesinti planlanmıştır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Zeytinköy Mahallesi’nde 3700621 ID numaralı çalışma yapılacaktır.

11 Mayıs 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Atatürk ve İsa Bey mahallelerinde 3700980 ID numaralı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamlık ve Gökçealan mahallelerinde 3700987 ID numaralı kesinti planlanmıştır.

TİRE

09 Mayıs 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.30 saatleri arasında Adnan Menderes Mahallesi’nde 3698972 ID numaralı kesinti yapılacaktır. Aynı gün Atatürk Mahallesi’nde 3698974 ID numaralı bakım çalışması planlanmıştır.

10 Mayıs 2026 tarihinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Somak, Toparlar, Topalak, Ortaköy, Musalar, Turan, Kaplan, Hisarlık, Çukurköy, Başköy, Armutlu, Akmescit, İbni Melek, Yemişler ve çevre yerleşimlerde 3701256 ID numaralı elektrik kesintisi uygulanacaktır.