Alkollü baba ve oğlu ortalığı birbirine kattı! Kovalamacanın sonunda kıskıvrak yakalandılar: Kesilen ceza dudak uçuklattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde baba O.U. ile oğlu U.U., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Bir süre sonra polis uygulama noktasını fark eden ikili, ekiplerden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için aracı takibe aldı.
Kovalamaca sırasında otomobilde bulunan U.U., alkol şişelerini tek tek araçtan dışarı attı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından araç polis ekiplerince durduruldu. Otomobilden indirilen O.U. ile U.U.’nun GBT kontrolü yapıldı.
U.U., polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yeniden yakalandı. Yapılan incelemede O.U.’nun daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
O.U.’ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 590 bin lira idari para cezası uygulanırken, baba ve oğul polise mukavemet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.U. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.