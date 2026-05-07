Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde baba O.U. ile oğlu U.U., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Bir süre sonra polis uygulama noktasını fark eden ikili, ekiplerden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için aracı takibe aldı.

HABERİN ÖZETİ Alkollü baba ve oğlu ortalığı birbirine kattı! Kovalamacanın sonunda kıskıvrak yakalandılar: Kesilen ceza dudak uçuklattı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alkollü baba ve oğlu, polis uygulama noktasından kaçarken kovalamaca sonucu yakalandı. Baba O.U. ve oğlu U.U., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti ve polis uygulama noktasını fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında U.U., alkol şişelerini araçtan dışarı attı. Yapılan incelemede O.U.'nun daha önce de alkollü araç kullanmaktan cezalandırıldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi. O.U.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 590 bin lira idari para cezası uygulandı. Baba ve oğul, polise mukavemet suçundan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kovalamaca sırasında otomobilde bulunan U.U., alkol şişelerini tek tek araçtan dışarı attı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından araç polis ekiplerince durduruldu. Otomobilden indirilen O.U. ile U.U.’nun GBT kontrolü yapıldı.

YENİDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

U.U., polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yeniden yakalandı. Yapılan incelemede O.U.’nun daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

BABA VE OĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

O.U.’ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 590 bin lira idari para cezası uygulanırken, baba ve oğul polise mukavemet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.U. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.